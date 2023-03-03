Більше 3 тис. грн: у Мін’юсті розповіли, скільки витрачають на одного військовополоненого РФ

Березень, 03 в 15:29

Мін’юст витрачає на утримання одного російського військовополоненого близько 10 тис. грн на місяць.

Про це розповіла заступниця міністра юстиції Олена Висоцька.

– Якщо говорити про більш-менш нормально прораховану вартість утримання полоненого в таборі за підсумками 2022 року, з урахуванням забезпечення табору, з податками, зарплатами, комунальними витратами, – ця сума складає близько 10 тис. грн на одного полоненого в місяць,– сказала заступниця міністра.

Раніше у Мін’юсті говорили, що на одного російського полоненого витрачають 3 тис. грн на місяць.

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Висоцька пояснила, що тоді йшлося лише про витрати на харчування й комунальні послуги.

Вона зазначила, що у Мін’юсті ще не підбивали підсумків за 2022 рік, але за підсумками 2021 року сума вартості утримання ув’язнених в СІЗО, склала близько 130 тис. грн на рік.

Тоді на одного утримуваного витрачалося близько 11 тисяч гривень на місяць.

Нагадаємо, 4 лютого відбувся черговий обмін полонених, під час якого вдалося повернути з російського полону ще 116 українських захисників.

Фото: Дмитро Лубінець