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Факти / Україна / Економіка

Більше 3 тис. грн: у Мін’юсті розповіли, скільки витрачають на одного військовополоненого РФ

Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
Російські полонені

Мін’юст витрачає на утримання одного російського військовополоненого близько 10 тис. грн на місяць.

Про це розповіла заступниця міністра юстиції Олена Висоцька. 

Якщо говорити про більш-менш нормально прораховану вартість утримання полоненого в таборі за підсумками 2022 року, з урахуванням забезпечення табору, з податками, зарплатами, комунальними витратами, – ця сума складає близько 10 тис. грн на одного полоненого в місяць,– сказала заступниця міністра. 

Раніше у Мін’юсті говорили, що на одного російського полоненого витрачають 3 тис. грн на місяць.

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Висоцька пояснила, що тоді йшлося лише про витрати на харчування й комунальні послуги.

Вона зазначила, що у Мін’юсті ще не підбивали підсумків за 2022 рік, але за підсумками 2021 року сума вартості утримання ув’язнених в СІЗО, склала близько 130 тис. грн на рік.

Тоді на одного утримуваного витрачалося близько 11 тисяч гривень на місяць.

Нагадаємо, 4 лютого відбувся черговий обмін полонених, під час якого вдалося повернути з російського полону ще 116 українських захисників.

Фото: Дмитро Лубінець

Джерело: Укрінформ
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