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Факти / Україна / Економіка

Перед вихідними євро дешевшає: курс валют на 3 березня

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
долари
Фото: Pexels

Національний банк України сьогодні, 3 березня, зміцнив гривню щодо євро. Офіційний курс європейської валюти становить 38,78 грн, що на 29 коп. дешевше, ніж днем раніше.

Офіційний курс долара залишається на торішньому рівні – 36,56 грн.

Який курс валют в банках України 3.03.2023:

Зараз дивляться

Курс валют у Приватбанку:

Валюта купівля продаж
Євро 40,00 грн 41,00 грн
Долар 38,40 грн 38,90 грн

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта купівля продаж
Євро 39,90 грн 41,60 грн
Долар 38,40 грн 39,70 грн

Курс валют у Монобанку:

Валюта купівля продаж
Євро 38,95 грн 40,04 грн
Долар 36,65 грн 37,44 грн

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта купівля продаж
Євро 41,00 грн 41,30 грн
Долар 38,20 грн 39,20 грн

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта купівля продаж
Євро 40,20 грн 41,30 грн
Долар 38,555 грн 39,20 грн

Курс валют у ПУМБ:

Валюта купівля продаж
Євро 40,50 грн 41,25 грн
Долар 38,50 грн 39,25 грн
Читайте
Євро та долар в обмінниках трохи здешевшали: курс валют в Україні на 2 березня

Джерело: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанкПУМБ

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