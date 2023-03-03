Перед вихідними євро дешевшає: курс валют на 3 березня
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Національний банк України сьогодні, 3 березня, зміцнив гривню щодо євро. Офіційний курс європейської валюти становить 38,78 грн, що на 29 коп. дешевше, ніж днем раніше.
Офіційний курс долара залишається на торішньому рівні – 36,56 грн.
Який курс валют в банках України 3.03.2023:
Зараз дивляться
Курс валют у Приватбанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|40,00 грн
|41,00 грн
|Долар
|38,40 грн
|38,90 грн
Курс валют в Ощадбанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|39,90 грн
|41,60 грн
|Долар
|38,40 грн
|39,70 грн
Курс валют у Монобанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|38,95 грн
|40,04 грн
|Долар
|36,65 грн
|37,44 грн
Курс валют у Райффайзен банку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|41,00 грн
|41,30 грн
|Долар
|38,20 грн
|39,20 грн
Курс валют в УкрСиббанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|40,20 грн
|41,30 грн
|Долар
|38,555 грн
|39,20 грн
Курс валют у ПУМБ:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|40,50 грн
|41,25 грн
|Долар
|38,50 грн
|39,25 грн
Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк, ПУМБ