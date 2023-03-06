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Факти / Україна / Економіка

Євро подорожчало, долар – без змін: курс валют в Україні 6 березня

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
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Фото: Depositphotos

У понеділок, 6 березня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 38,80 грн/€1. Євро подорожчало на 2 копійки.

Курс американського долара не змінився, він коштує 36,57 грн/$1.

В обмінниках українських банків вартість валюти відрізняється.

Зараз дивляться

Який курс валют в банках України 06.03.2023:

Курс валют у Приватбанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 40 41
Долар 38,4 38,9

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 40,15 41,50
Долар 38,50 39,70

Курс валют у Монобанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 39 40
Долар 36,65 37,44

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 40,10 41,30
Долар 38,20 39,20

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 40,20 41,30
Долар 38,55 39,20

Експерти прогнозують, що у 2023 році курс долара перевищить позначку у 50 грн.

Джерело: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

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