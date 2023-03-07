Березень, 07 в 9:43

Офіційний курс євро сьогодні, 7 березня, виріс на 11 коп. – до 38,91 грн.

Про це повідомляє Національний банк України.

Курс долара НБУ не змінює з липня 2022 року – досі лишається 36,56 грн. Проте у банківських обмінниках долар значно дорожчий.

Зараз дивляться

Злотий зріс на 2 коп. – до 8,26 грн.

Який курс валют в банках України 07.03.2023:

Курс валют у Приватбанку:

Валюта купівля продаж Євро 40,00 грн 41,00 грн Долар 38,25 грн 38,75 грн

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта купівля продаж Євро 41,20 грн 41,40 грн Долар 38,50 грн 39,55 грн

Курс валют у Монобанку:

Валюта купівля продаж Євро 38,95 грн 40,04 грн Долар 36,65 грн 37,44 грн

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта купівля продаж Євро 40,10 грн 41,10 грн Долар 38,20 грн 39,00 грн

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта купівля продаж Євро 40,30 грн 41,40 грн Долар 38,65 грн 39,25 грн

Курс валют у ПУМБ:

Валюта купівля продаж Євро 40,50 грн 41,25 грн Долар 38,50 грн 39,25 грн

Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк, ПУМБ