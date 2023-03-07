Долар та євро в обмінниках дешевшають: курс валют на 7 березня
Фото: УНІАН
Офіційний курс євро сьогодні, 7 березня, виріс на 11 коп. – до 38,91 грн.
Про це повідомляє Національний банк України.
Курс долара НБУ не змінює з липня 2022 року – досі лишається 36,56 грн. Проте у банківських обмінниках долар значно дорожчий.
Зараз дивляться
Злотий зріс на 2 коп. – до 8,26 грн.
Який курс валют в банках України 07.03.2023:
Курс валют у Приватбанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|40,00 грн
|41,00 грн
|Долар
|38,25 грн
|38,75 грн
Курс валют в Ощадбанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|41,20 грн
|41,40 грн
|Долар
|38,50 грн
|39,55 грн
Курс валют у Монобанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|38,95 грн
|40,04 грн
|Долар
|36,65 грн
|37,44 грн
Курс валют у Райффайзен банку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|40,10 грн
|41,10 грн
|Долар
|38,20 грн
|39,00 грн
Курс валют в УкрСиббанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|40,30 грн
|41,40 грн
|Долар
|38,65 грн
|39,25 грн
Курс валют у ПУМБ:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|40,50 грн
|41,25 грн
|Долар
|38,50 грн
|39,25 грн
Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк, ПУМБ