Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Економіка

Повідомлення про виплату лікарняних 2023: як подати

Анна Голішевська, Редакторка сайту
Лікарня
Фото: Unsplash

Із 2023 року заяву-розрахунок на оплату лікарняного подають до Пенсійного фонду України (в особистому е-кабінеті страхувальника на вебпорталі електронних послуг).

Щоб отримати фінансування за лікарняними, роботодавець як і раніше, має подати заяву-розрахунок з інформацію про кошти, які нарахував застрахованим особам, а потім –  повідомлення про виплату. Як подати повідомлення про виплату лікарняних 2023 –  читайте в матеріалі.

За словами бухгалтера Таїси Виговської, форма заяви-розрахунку та умови виплат за лікарняними працівникам не змінилися. Як і раніше, лікарняні оплачує роботодавець:

Зараз дивляться
  • власним коштом – перші п’ять днів тимчасової непрацездатності;
  • страховим коштом – із шостого дня, а за лікарняними внаслідок нещасного випадку на виробництві – з 18-го дня.

Від 1 січня цього року заяву-розрахунок слід подавати до ПФУ через особистий електронний кабінет страхувальника на вебпорталі електронних послуг.

Як подати заяву-розрахунок лікарняних 2023

  1. Зайдіть на сайт ПФУ.
  2. Оберіть розділ Заява-розрахунок.
  3. Зареєструйтеся на порталі. Далі створіть заяву-розрахунок і заповніть реквізитну частину.
  4. Зазначте період страхування (з якого по яке число).
  5. Завантажте до заяви е-лікарняні.
  6. Натисніть на кнопку Необхідно заповнити дані та пропишіть всі рядки.
  7. Збережіть заявку.

Повідомлення про виплату лікарняних 2023: як подати

Після того, як страхові кошти були нараховані працівнику, роботодавець мусить в тридцятиденний термін подати звіт про здійснення такої виплати.

Однак у зв’язку з технічними причинами, пов’язаними із припиненням ФССУ, подати повідомлення наразі можливо лише у паперовому вигляді.

Роботодавці можуть звернутися безпосередньо до відділення або надіслати документ рекомендованим листом.

Читайте
Лікарняний 2023: які терміни виплат за рахунок ПФУ

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка