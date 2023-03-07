Повідомлення про виплату лікарняних 2023: як подати
Із 2023 року заяву-розрахунок на оплату лікарняного подають до Пенсійного фонду України (в особистому е-кабінеті страхувальника на вебпорталі електронних послуг).
Щоб отримати фінансування за лікарняними, роботодавець як і раніше, має подати заяву-розрахунок з інформацію про кошти, які нарахував застрахованим особам, а потім – повідомлення про виплату. Як подати повідомлення про виплату лікарняних 2023 – читайте в матеріалі.
За словами бухгалтера Таїси Виговської, форма заяви-розрахунку та умови виплат за лікарняними працівникам не змінилися. Як і раніше, лікарняні оплачує роботодавець:
- власним коштом – перші п’ять днів тимчасової непрацездатності;
- страховим коштом – із шостого дня, а за лікарняними внаслідок нещасного випадку на виробництві – з 18-го дня.
Від 1 січня цього року заяву-розрахунок слід подавати до ПФУ через особистий електронний кабінет страхувальника на вебпорталі електронних послуг.
Як подати заяву-розрахунок лікарняних 2023
- Зайдіть на сайт ПФУ.
- Оберіть розділ Заява-розрахунок.
- Зареєструйтеся на порталі. Далі створіть заяву-розрахунок і заповніть реквізитну частину.
- Зазначте період страхування (з якого по яке число).
- Завантажте до заяви е-лікарняні.
- Натисніть на кнопку Необхідно заповнити дані та пропишіть всі рядки.
- Збережіть заявку.
Повідомлення про виплату лікарняних 2023: як подати
Після того, як страхові кошти були нараховані працівнику, роботодавець мусить в тридцятиденний термін подати звіт про здійснення такої виплати.
Однак у зв’язку з технічними причинами, пов’язаними із припиненням ФССУ, подати повідомлення наразі можливо лише у паперовому вигляді.
Роботодавці можуть звернутися безпосередньо до відділення або надіслати документ рекомендованим листом.