Березень, 07 в 16:35

Із 2023 року заяву-розрахунок на оплату лікарняного подають до Пенсійного фонду України (в особистому е-кабінеті страхувальника на вебпорталі електронних послуг).

Щоб отримати фінансування за лікарняними, роботодавець як і раніше, має подати заяву-розрахунок з інформацію про кошти, які нарахував застрахованим особам, а потім – повідомлення про виплату. Як подати повідомлення про виплату лікарняних 2023 – читайте в матеріалі.

За словами бухгалтера Таїси Виговської, форма заяви-розрахунку та умови виплат за лікарняними працівникам не змінилися. Як і раніше, лікарняні оплачує роботодавець:

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власним коштом – перші п’ять днів тимчасової непрацездатності;

страховим коштом – із шостого дня, а за лікарняними внаслідок нещасного випадку на виробництві – з 18-го дня.

Від 1 січня цього року заяву-розрахунок слід подавати до ПФУ через особистий електронний кабінет страхувальника на вебпорталі електронних послуг.

Як подати заяву-розрахунок лікарняних 2023

Зайдіть на сайт ПФУ. Оберіть розділ Заява-розрахунок. Зареєструйтеся на порталі. Далі створіть заяву-розрахунок і заповніть реквізитну частину. Зазначте період страхування (з якого по яке число). Завантажте до заяви е-лікарняні. Натисніть на кнопку Необхідно заповнити дані та пропишіть всі рядки. Збережіть заявку.

Повідомлення про виплату лікарняних 2023: як подати

Після того, як страхові кошти були нараховані працівнику, роботодавець мусить в тридцятиденний термін подати звіт про здійснення такої виплати.

Однак у зв’язку з технічними причинами, пов’язаними із припиненням ФССУ, подати повідомлення наразі можливо лише у паперовому вигляді.

Роботодавці можуть звернутися безпосередньо до відділення або надіслати документ рекомендованим листом.