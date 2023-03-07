Законопроєкт про реформу містобудування №5655 реалізує антикорупційну стратегію – голова НАЗК Новіков

Березень, 07 в 20:35

Голова НАЗК Олександр Новіков, оцінюючи ухвалений парламентом законопроєкт №5655, зазначив, що він є частиною антикорупційної стратегії.

Говорячи про реформування сфери містобудування, Новіков також додав, що цифровізація дозвільної системи у сфері будівництва є частиною антикорупційної стратегії.

– Її (цифровізацію. – Ред.) підтримали усі стейкхолдери у сфері містобудування. Тобто цей закон реалізує антикорупційну стратегію, – сказав Олександр Новіков.

Новіков додав, що позиція НАЗК щодо проєкту №5655 завжди залишалася незмінною.

Зараз дивляться

– У 2021 році ми провели його антикорупційну експертизу, вказали на велику кількість корупційних ризиків і дали рекомендації щодо їх усунення. До другого читання всі ризики, щодо яких ми проводили антикорупційну експертизу, було усунуто, – наголосив голова НАЗК Новіков.

Нагадаємо, Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроєкт №5655, який системно змінить “правила гри” у сфері містобудування.

У Міністерстві розвитку громад, територій і інфраструктури та Міністерстві цифрової трансформації виступили з підтримкою законодавчої ініціативи щодо реформи містобудування – законопроєкту №5655.

За словами віцепремʼєра з відбудови України Олександра Кубракова, цифровізація процесів у галузі будівництва дорівнює антикорупційності.

Фото: НАЗК