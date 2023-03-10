Березень, 10 в 16:31

Відповідно до урядової постанови №332, яку прийняли 20 березня минулого року, внутрішньо переміщеним особам з державного бюджету щомісячно виплачується допомога на проживання.

Що про це відомо і які зміни відбулися за рік – читайте в матеріалі.

За словами адвоката Радіона Кирилкіна, за рік існування постанови №332 були внесені зміни в іншу постанову.

Зараз дивляться

Постановою КМУ №1364 передбачено зміни до пункту 3 Порядку надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 20 березня 2022 року №332 Деякі питання виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам, які набирають чинності з дня її опублікування та застосовуються з 1 лютого 2023 року.

Взагалі постановою Кабінету міністрів України від 20 березня 2022 р. №332 затверджено Порядок надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам та встановлено зміни до Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

То які ж зміни діють з 1 лютого 2023 року

За словами експерта, тепер допомога не надається внутрішньо переміщеним особам, які були обліковані як внутрішньо переміщені особи до 24 лютого 2022 року, крім осіб, які отримували щомісячну адресну допомогу внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання.

У тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, та осіб, які повторно перемістилися з тимчасово окупованої Російською Федерацією території України, територій, на яких ведуться бойові дії, або тимчасово окупованих Російською Федерацією, після 24 лютого 2022 року.

Починаючи з травня 2022 року допомога надається внутрішньо переміщеним особам, які перемістилися з тимчасово окупованої Російською Федерацією території України, територій, на яких ведуться бойові дії, або тимчасово окупованих Російською Федерацією.

А також внутрішньо переміщеним особам, у яких житло зруйноване або непридатне для проживання внаслідок пошкодження і які подали до 20 травня 2022 року заявку на відшкодування відповідних втрат.

Зокрема, засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг Дія, або за умови подання документального підтвердження від органів місцевого самоврядування факту пошкодження або знищення нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації.

Інформація про території, на яких ведуться бойові дії, або тимчасово окуповані Російською Федерацією, є складовою частиною переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії, або тимчасово окупованих Російською Федерацією, затвердженого Мінреінтеграції.

У разі віднесення територій до таких, на яких ведуться бойові дії, або тимчасово окупованих Російською Федерацією, допомога надається з 1 числа місяця, що настає за місяцем, в якому відповідна інформація внесена до переліку.