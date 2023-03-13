Березень, 13 в 12:39

Не всі люди вміють грамотно накопичувати гроші. Економія здається складною справою, особливо коли навколо безліч спокус та й цінники в магазинах не найнижчі.

Якщо розібратися у цій справі глибше, збирати гроші може бути набагато легше, ніж здається.

Факти ICTV підготували корисні поради та схеми, які допоможуть накопичувати кошти навіть при невеликому заробітку.

Зараз дивляться

Чому потрібно відкладати гроші?

У сучасному світі більшість людей взагалі не відкладають певний відсоток від свого заробітку, а живуть від зарплати до зарплати. Проте з початком повномасштабної війни майже всі українці відчули потребу у фінансовій подушці!

Насправді ж заощадження є важливою подушкою безпеки, коли трапляється щось несподіване. Наприклад, втрата роботи або потреба у невідкладній медичній допомозі.

Крім того, відчуття фінансової підтримки допомагає знизити рівень стресу.

Фінансовий експерт Дмитро Остапенко зазначає, якщо людина витрачає усе, що заробляє, – це формула бідності.

– Формула бідності – це життя без правила на помилку. Тобто ти не можеш захворіти, змінити роботу чи кудись поїхати. Адже не маєш вільних грошей, – каже Остапенко.

Якщо ж вам важко відкладати на “чорний день”, експерти радять заощаджувати на якусь конкретну покупку. Річ у тім, що заощаджувати завжди простіше, якщо маєте чітке розуміння, для чого вам це потрібно, на що згодом витратите гроші.

Тому ви можете відкладати на якусь конкретну покупку, наприклад, новий ноутбук, автомобіль, квартиру чи подорож.

Як почати накопичувати кошти – схеми та формули

За словами фінансового експерта, ідеальна фінансова подушка – це заощадження, яких людині може вистачити на 6 місяців життя.

– Після початку великої війни багато людей зрозуміли, що було б класно, якби вони на пів року мали якусь подушку безпеки. І люди, в яких ці заощадження є, почуваються на економічному фронті спокійніше! Тому складати гроші справді важливо! – каже Остапенко.

Перш ніж почати відкладати, варто зрозуміти, скільки грошей ви заробляєте та витрачаєте! Почніть записувати усі свої витрати (від необхідних побутових речей до розваг).

Важливо, щоби ваші витрати не покривали прибутки. Ви повинні починати стежити за своїми витратами та обмежувати перевитрати. Це не тільки допомагає дотримуватися особистого плану заощаджень, а й швидко виявляти й усувати проблеми.

Щоб почати відкладати, також важливо правильно розставити пріоритети. Вирішіть, які витрати для вас наразі важливіші та намагатися зменшити всі інші. Також корисно на певний час зовсім відмовитися від надмірностей.

Правило 20 на 80

Ця схема допоможе назбирати кругленьку суму навіть якщо у вас невеликий заробіток.

Тут усе просто: отримали зарплату, гонорар чи інший прибуток, відразу 20% від суми відкладіть на спеціальний банківський рахунок чи переведіть у валюту. А 80% залишається вам на життя (до речі, цей відсоток також можна розподілити на кілька категорій: товари першої необхідності, розваги, одяг тощо).

Щоби схема спрацювала, суворо дотримуйтеся правила – спочатку відкладаєте потрібну суму, і лише потім починаєте витрачати.

Непомітні накопичення

Від будь-якого прибутку (грошовий подарунок, премія, зарплата, аванс тощо) відкладайте 10%. Робити це можна на спеціальний рахунок чи просто в скарбничку.

Але правило почне діяти лише за умови, коли ви відкладатимете 10% від будь-якого прибутку. Наприклад, надійшло вам 50 грн – відклали 5 грн, надійшло 1000 грн – відклали 100 грн.

Відкладаючи цю незначну суму, ви не помічатимете суттєвих змін чи дискомфорту, а гроші будуть накопичуватися.

33 на 33

Одна зі схем накопичення коштів, яку радить Дмитро Остапенко, це модель мультивалютних збережень. Це формула збереження грошей, за якою ви 33% своїх накопичень зберігаєте у гривні, 33% – в євро та 33% – в доларах.

– Якщо мати такий особистий капітал, розкладений по трьох валютам, ви нічого не втрачаєте. Наприклад, якщо євро та долар пішли вгору, а гривня – вниз, то людина нічого не втрачає. Чому? Тому що ваші фінанси пропорційно розподілені! Якщо ви хочете навчитися захищати свої гроші від курсових коливань, то раджу дотримуватися такої моделі, – каже фінансовий експерт.

Спеціальні банківські додатки

Ви можете завантажити спеціальний додаток чи під’єднати на своєму онлайн-банкінгу функцію Скарбничка. Тобто після надходження коштів на вашу картку обрана вами сума або відсоток буде автоматично відкладатися у вашу скарбничку.

Також можна під’єднати функцію, коли з будь-яких ваших витрат певний відсоток теж відкладатиметься.

Насправді це дуже зручно та корисно, адже кошти накопичуватимуться непомітно! І з часом у вашій скарбничці вже назбирається чимала сума.

Правило 50/30/20

Розподіліть свої доходи за такою схемою:

50% – планові витрати;

30% – спонтанні витрати;

20% – на заощадження.

Відкладайте гроші за такою схемою раз на місяць, і ви не помітите, як ваша фінансова подушка безпеки почне збільшуватися!

Хоч би який спосіб накопичення ви б не обрали, головне у цій справі – регулярність! Візьміть собі за правило: постійно відкладати певний відсоток від прибутку. З часом вам вдасться накопичити кругленьку суму, яку можна витрати на омріяну покупку чи вкласти в акції.

Як економити та накопичити гроші – поради

Правила економії допоможуть перестати витрачати гроші на непотрібні покупки, почати відкладати та витрачати кошти на пріоритетні напрямки.

Практичні прийоми, які допоможуть економити та наскладати гроші: