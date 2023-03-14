Березень, 14 в 12:02

Сьогодні багато людей часто шукають дистанційну роботу без прив’язки до конкретного місця. Таку форму зайнятості називають фрілансом. Завдяки йому не потрібно перебувати в офісі та вирішувати завдання одного роботодавця.

Докладніше про те, що таке фріланс і про подробиці такого заробітку – читайте в матеріалі.

Що таке фріланс

Простими словами, фріланс – це вільна віддалена робота з різними замовниками.

Зараз дивляться

Фрілансер може бути самозайнятим, працювати з клієнтами за договором, але водночас не перебувати в штаті.

У такому разі потрібно самому шукати замовників, організовувати процес роботи та нести відповідальність за свої дії.

Плюси роботи на фрілансі

можна працювати з будь-якої точки світу;

самому розподіляти свій час, розробляти графік роботи;

можна самостійно опанувати для цього нову професію за допомогою онлайн-курсів тощо;

ви самі вибираєте, з ким саме працювати та що робити.

Мінуси роботи фрілансером:

часто хоч і графік вільний, доводиться підлаштовуватися під час клієнта;

потрібна посидючість для освоєння нової професії;

жорсткий самоконтроль та дисципліна;

перед роботою фрілансером краще напрацювати базу клієнтів чи накопичити фінансову подушку на кілька місяців.

Ким можна працювати на фрілансі:

копірайтером;

блогером;

дизайнером;

IT-фахівцем;

фотографом;

займатися пошуковою оптимізацією (SEO);

перекладачем;

репетитором;

журналістом, займатись наповненням сайтів;

таргетолог;

маркетологом;

відеомонтажером;

займатися консалтингом.

Тобто фріланс поєднує різні види діяльності: роботу з текстами, з інформацією, розробку сайтів, просування сайтів, роботу з соціальними мережами, програмування, розробку дизайну та графіки, надання консультаційних послуг.

Як зареєструвати ФОП для роботи фрілансером

За словами бухгалтера Карини Бахно, найоптимальніше зареєструвати для такого типу роботи ФОП 3 групи. Це дає можливість працювати із замовниками та рекламодавцями з різним статусом і без обмежень.

Важливо, що зараз на період воєнного стану є можливість платити не 5% доходу, а 2%.

Якщо особа ще не відкрила ФОП, то замовник із суми винагороди має сплатити всі податки як на заробітну плату. Звісно, замовнику це не вигідно.

Якщо звичайна фізична особа не зареєструвалася як ФОП та отримує надходження на картку, то може отримати штраф від 17 тис. грн. до 34 тис. грн із конфіскацією заробітку.

Податкова просто так не моніторить рахунки громадян та не блокує їх. Однак якщо до податкової на незареєстровану діяльність надійде скарга від конкурентів чи не задоволених замовників, то лише за судовим рішенням податківці отримують доступ до руху коштів.

Як зареєструвати ФОП: покрокова інструкція

За словами експерта, в Україні є кілька варіантів реєстрації ФОП: через ЦНАП, онлайн через портал Дія та за допомогою третіх осіб (бухгалтера чи юриста).

Найкраще це зробити онлайн, тому що це швидко і зручно. Для цього потрібно: