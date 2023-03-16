Боротьба з корупцією почнеться зі сфери містобудування – директор НАБУ про проєкт №5655

Березень, 16 в 13:57

Новий директор НАБУ Семен Кривонос заперечив кілька тез опонентів реформи містобудівної сфери (законопроєкту №5655). Про це він розповів в ефірі популярного Ютуб-проєкту.

На запитання журналіста щодо того, що проєкт №5655 забирає права в органів місцевого самоврядування, Семен Кривонос заявив, що повноваження ДІАМ та органів місцевого самоврядування просто перейдуть у цифрову сферу.

– Сьогодні певна частина міст має повноваження щодо видачі дозвільної документації та сертифікатів, а законопроєкт пропонує передати ці повноваження цифровій системі. Тобто система автоматично прийматиме рішення щодо права на виконання будівельних робіт, але жодного звуження прав органів місцевого самоврядування немає, йдеться про цифровізацію прав на виконання будівельних робіт. Все буде виконуватись програмними засобами автоматично без участі посадової особи. В певних випадках, коли система відмовить, можна буде звернутися з апеляційною скаргою, рішення можна переглянути, але понад 95% визначає система, і якщо відмовила, то відмовила, – каже Семен Кривонос.

Щодо закидів противників реформи, ніби законопроєкт №5655 втілює приватний контроль за будівництвом без відповідних запобіжників, Семен Кривонос зазначив, що такі запобіжники законопроєктом передбачені.

Зараз дивляться

– По-перше, передання частини повноважень містобудівного контролю приватним компаніям – це не зовсім так, бо замовник може обрати контролером об’єкта орган місцевого самоврядування. Такий орган замовник обирає самостійно. Іншим важливим фактором є те, що, наприклад, була державна експертиза проєктів. Це питання віддали приватному ринку, і там це добре працює в контексті того, що це ринок. І в законопроєкті для третіх осіб посилюється відповідальність – як фінансова, так і позбавлення права займатися діяльністю, а паралельно посилюється кримінальна відповідальність, – вважає Семен Кривонос.

Кривонос наголошує, що усі запобіжники у проєкті №5655 створені.

– І ще одним запобіжником є унеможливлення самими юридичними конструкціями закону впливати (приватним компаніям-контролерам) на забудовника, – каже Семен Кривонос.

Як повідомлялося, Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроєкт №5655, який системно змінить “правила гри” у сфері містобудування.

Нагадаємо, народний депутат Олена Шуляк відповіла критикам проєкту №5655, пояснивши, що головні бенефіціари нового закону — громади, а на підтримку законопроєкту виступила Всеукраїнська асоціація громад, що налічує понад 800 громад по всій Україні.