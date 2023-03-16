Березень, 16 в 20:19

З 12 жовтня 2022 року в Україні на період воєнного стану діє Постанова №1178, затверджена Кабінетом міністрів України, Про особливості здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників.

Мета Постанови – забезпечити швидкість закупівель, конкуренцію і звітування в умовах воєнного стану та протягом 90 днів із дня його припинення або скасування.

Кабінет міністрів України 17 лютого 2023 року прийняв чергові зміни до Постанови№1178, які набули чинності 25 лютого 2023 року.



Зараз дивляться

Детальніше про це розповів Фактам ICTV юрист Назарій Гарасимчук.

Де заборонено здійснювати публічні закупівлі

Наразі перелік таких осіб такий:

громадяни РФ/РБ (виняток: які проживають на території України на законних підставах);

компанії, створені та зареєстровані за законами РФ/РБ;

компанії, створені та зареєстровані за законами України, власником, членом або учасником (акціонером) із часткою 10 і більше відсотків є РФ/РБ;

громадяни РФ/РБ (виняток: які проживають на території України на законних підставах)

заборонено закуповувати лише товар із РФ/РБ (винятком є ті, які необхідні для ремонту та обслуговування товарів).

Підстави для відмови в участі публічних закупівлях

Нині підстави для відмови в участі в закупівлі у публічних торгах зазначені в Постанові №1178 в пункті 44. Замовник зобовʼязаний відхилити пропозицію учасника процедури коли:

замовник має докази, що учасник процедури пропонує або погоджується дати будь-якій службовій особі винагороду в будь-якій формі з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця;

відомості про учасника процедури та/або керівника учасника процедури закупівлі внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або повʼязані з корупцією правопорушення;

за останні три роки учасника процедури притягували до відповідальності за порушення у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів тендерів;

учасник процедури та/або керівник учасника процедури був засуджений за кримінальне правопорушення, судимість з якого не знято або не погашено;

учасник процедури повʼязаний з іншими учасниками, та/або уповноваженою особою (особами);

учасник процедури визнаний банкрутом;

у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємнців відсутня інформація про державну реєстрацію юридичних та/або фізичних осіб-підприємнців;

до учасника процедури застосовано санкції у вигляді заборони на здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг;

керівника процедури було притягнуто до відповідальності за вчинення правопорушення, повʼязаного з використанням дитячої праці чи торгівлею людьми.

Раніше підстави для відмови в участі публічних закупівлях були зазначені в статті 17 Закону України “Про публічні закупівлі” та застосовувались усі, окрім наявності податкової заборгованості.

Спрощення звітування

До внесення змін Постанова не давала відповіді на запитання, чи потрібно публікувати звіт про договір про закупівлю до 50 тисяч грн.

Юрист Назарій Гарасимчук каже, що зараз це питання чітко визначено.

– У разі публічної закупівлі до 50 тисяч грн звіт про договір про таку закупівлю не потрібно публікувати.

Водночас, вимогою пунктом 14 Постанови №1178 щодо публікації річного плану, передбачено: незалежно від вартості закупівлі замовник, відповідно до статті 4 Закону повинен публікувати річний план.

Умови для проведення прямої закупівлі

Замовник за певних умов може укладати прямі договори в разі закупівлі:

товарів і послуг, вартість яких 100 тисяч грн і більше (виняток: поточний ремонт на 200 тисяч і більше); робіт, вартість яких 1,5 млн грн і більше.

Перша умова

Інформація про публічну закупівлю належить до інформації з обмеженим доступом або такої, що її розголошення може нести загрозу національній та/або громадській безпеці і порядку. А також, якщо розголошення інформації про публічну закупівлю може нести загрозу порядку та/або безпеці:

об’єктам енергетичної або газової інфраструктури;

об’єктам електроенергетики;

об’єктам розробки чи видобування вуглеводів.

Звісно, за наявності відповідного обґрунтування.

Друга умова

Якщо замовник або його відокремлений підрозділ, що здійснює закупівлю, перебуває на території активних бойових дій і уточнено, що підставою можна скористатися, якщо бойові дії на території не були завершені на дату укладення договору про закупівлю.

Також замовник повинен обґрунтувати закупівлю за прямими договорами (без застосування конкурсних процедур).

Винятки

У разі неможливості дотримання строків для проведення закупівлі Постанова дозволяє проводити без застосування законодавчих процедур публічні закупівлі робіт і послуг для ліквідації наслідків бойових дій та відновлення інфраструктури населених пунктів в умовах воєнного стану.

Наслідки відсутності учасників

Раніше, якщо торги було скасовано через відсутність учасників, то замовник міг укласти прямий договір лише на суму, яка була на торгах.

Тепер замовник може укласти прямий договір на суму більшу, ніж була на первинних торгах, на розмір прийнятного відсотка. У цьому разі цей прийнятний відсоток має бути вказано у первинні тендерній документації

Підстави для відхилення пропозицій

Раніше можна було відхилити тендерну пропозицію, якщо вона викладена не тією мовою, яка вказана у тендерній документації або не відповідає умовам, що визначені замовником.

Наразі таких підстав для відхилення немає.

Заходи безпеки щодо місцезнаходження

Під час оприлюднення звіту про виконання договору про закупівлю замовником не зазначалася країна походження товару. Окрім цього, тепер замовник може не зазначати в договорі про закупівлю інформацію про:

точне місцезнаходження замовника та/або місцезнаходження постачальника (виконавця робіт, надавача послуг);

та/або

місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг.

Це можливо, якщо оприлюднення несе загрозу безпеці замовника та/або постачальника. Тоді зазначається виключно назва населеного пункту.