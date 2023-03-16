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Факти / Україна / Економіка

Євро продовжує дорожчати: курс валют в Україні на 16 березня

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Долари в руках пенсіонерки
Фото: Depositphotos

Сьогодні, 16 березня, Національний банк України знову понизив курс європейської валюти. Напередодні євро коштувало 39,27 грн, а вже зранку – 38,61 грн.

Тобто євро здешевшало на 66 коп.

Курс долара продовжує утримуватися на позначці 36,56 грн.

Зараз дивляться

Який курс валют в банках України 16.03.2023:

Курс валют у Приватбанку:

Валюта купівля продаж
Євро 39,75 грн 40,75 грн
Долар 38,02 грн 38,52 грн

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта купівля продаж
Євро 40,10 грн 41,00 грн
Долар 38,30 грн 39,10 грн

Курс валют у Монобанку:

Валюта купівля продаж
Євро 38,95 грн 40,04 грн
Долар 36,65 грн 37,44 грн

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта купівля продаж
Євро 40,20 грн 41,20 грн
Долар 38,00 грн 38,90 грн

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта купівля продаж
Євро 40,50 грн 41,40 грн
Долар 38,30 грн 38,90 грн

Курс валют у ПУМБ:

Валюта купівля продаж
Євро 40,25 грн 41,00 грн
Долар 38,25 грн 39,00 грн
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Євро різко подорожчало: скільки коштує валюта в Україні 15 березня

Джерело: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанкПУМБ

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