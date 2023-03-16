Березень, 16 в 8:59

Євро продовжує дорожчати: курс валют в Україні на 16 березня

Сьогодні, 16 березня, Національний банк України знову понизив курс європейської валюти. Напередодні євро коштувало 39,27 грн, а вже зранку – 38,61 грн. Тобто євро здешевшало на 66 коп. Курс долара продовжує утримуватися на позначці 36,56 грн. Зараз дивляться Який курс валют в банках України 16.03.2023: Курс валют у Приватбанку: Валюта купівля продаж Євро 39,75 грн 40,75 грн Долар 38,02 грн 38,52 грн Курс валют в Ощадбанку: Валюта купівля продаж Євро 40,10 грн 41,00 грн Долар 38,30 грн 39,10 грн Курс валют у Монобанку: Валюта купівля продаж Євро 38,95 грн 40,04 грн Долар 36,65 грн 37,44 грн Курс валют у Райффайзен банку: Валюта купівля продаж Євро 40,20 грн 41,20 грн Долар 38,00 грн 38,90 грн Курс валют в УкрСиббанку: Валюта купівля продаж Євро 40,50 грн 41,40 грн Долар 38,30 грн 38,90 грн Курс валют у ПУМБ: Валюта купівля продаж Євро 40,25 грн 41,00 грн Долар 38,25 грн 39,00 грн Читайте Євро різко подорожчало: скільки коштує валюта в Україні 15 березня Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк, ПУМБ

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