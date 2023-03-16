Євро продовжує дорожчати: курс валют в Україні на 16 березня
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Сьогодні, 16 березня, Національний банк України знову понизив курс європейської валюти. Напередодні євро коштувало 39,27 грн, а вже зранку – 38,61 грн.
Тобто євро здешевшало на 66 коп.
Курс долара продовжує утримуватися на позначці 36,56 грн.
Зараз дивляться
Який курс валют в банках України 16.03.2023:
Курс валют у Приватбанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|39,75 грн
|40,75 грн
|Долар
|38,02 грн
|38,52 грн
Курс валют в Ощадбанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|40,10 грн
|41,00 грн
|Долар
|38,30 грн
|39,10 грн
Курс валют у Монобанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|38,95 грн
|40,04 грн
|Долар
|36,65 грн
|37,44 грн
Курс валют у Райффайзен банку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|40,20 грн
|41,20 грн
|Долар
|38,00 грн
|38,90 грн
Курс валют в УкрСиббанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|40,50 грн
|41,40 грн
|Долар
|38,30 грн
|38,90 грн
Курс валют у ПУМБ:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|40,25 грн
|41,00 грн
|Долар
|38,25 грн
|39,00 грн
Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк, ПУМБ