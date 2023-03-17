Перед вихідними євро та долар здорожчали: курс валют в Україні 17 березня
У п’ятницю, 17 березня, Національний банк України на 10 коп. підвищив курс євро – до 38,71 грн.
Офіційний курс долара не змінився – 36,56 грн.
Злотий підвищився на 3 коп. – 8,24 грн.
Зараз дивляться
У банківських обмінниках і долар, і євро трохи зросли.
Який курс валют в банках України 17.03.2023:
Курс валют у Приватбанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|39,80 грн
|40,80 грн
|Долар
|38,05 грн
|38,55 грн
Курс валют в Ощадбанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|40,20 грн
|41,10 грн
|Долар
|38,35 грн
|39,15 грн
Курс валют у Монобанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|38,95 грн
|40,04 грн
|Долар
|36,65 грн
|37,44 грн
Курс валют у Райффайзен банку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|40,30 грн
|41,20 грн
|Долар
|38,20 грн
|38,90 грн
Курс валют в УкрСиббанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|40,20 грн
|41,20 грн
|Долар
|38,35 грн
|38,95 грн
Курс валют у ПУМБ:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|40,25 грн
|41,00 грн
|Долар
|38,25 грн
|39,00 грн
Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк, ПУМБ