Березень, 17 в 9:36

У п’ятницю, 17 березня, Національний банк України на 10 коп. підвищив курс євро – до 38,71 грн.

Офіційний курс долара не змінився – 36,56 грн.

Злотий підвищився на 3 коп. – 8,24 грн.

Зараз дивляться

У банківських обмінниках і долар, і євро трохи зросли.

Який курс валют в банках України 17.03.2023:

Курс валют у Приватбанку:

Валюта купівля продаж Євро 39,80 грн 40,80 грн Долар 38,05 грн 38,55 грн

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта купівля продаж Євро 40,20 грн 41,10 грн Долар 38,35 грн 39,15 грн

Курс валют у Монобанку:

Валюта купівля продаж Євро 38,95 грн 40,04 грн Долар 36,65 грн 37,44 грн

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта купівля продаж Євро 40,30 грн 41,20 грн Долар 38,20 грн 38,90 грн

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта купівля продаж Євро 40,20 грн 41,20 грн Долар 38,35 грн 38,95 грн

Курс валют у ПУМБ:

Валюта купівля продаж Євро 40,25 грн 41,00 грн Долар 38,25 грн 39,00 грн

Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк, ПУМБ