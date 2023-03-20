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Факти / Україна / Економіка

Після вихідних євро різко здорожчало: курс валют на 20 березня

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
долар євро валюта
Фото: Depositphotos

У понеділок, 20 березня, Національний банк України на 14 копійок підвищив курс євро – до 38,85 грн.

Курс американського долара не змінився, він коштує 36,57 грн/$1.

В обмінниках українських банків вартість валюти різниться.

Зараз дивляться

Який курс валют в банках України 20.03.2023:

Курс валют у Приватбанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 39,9 40,9
Долар 38,1 38,6

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 40,25 41,15
Долар 38,35 39,15

Курс валют у Монобанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 39,10 40,25
Долар 36,65 37,44

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 40,40 41,30
Долар 38,30 38,95

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 40,30 41,30
Долар 38,35 38,95

Експерти прогнозують, що у 2023 році курс долара перевищить позначку у 50 грн.

Джерело: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

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