Після вихідних євро різко здорожчало: курс валют на 20 березня
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У понеділок, 20 березня, Національний банк України на 14 копійок підвищив курс євро – до 38,85 грн.
Курс американського долара не змінився, він коштує 36,57 грн/$1.
В обмінниках українських банків вартість валюти різниться.
Зараз дивляться
Який курс валют в банках України 20.03.2023:
Курс валют у Приватбанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|39,9
|40,9
|Долар
|38,1
|38,6
Курс валют в Ощадбанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40,25
|41,15
|Долар
|38,35
|39,15
Курс валют у Монобанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|39,10
|40,25
|Долар
|36,65
|37,44
Курс валют у Райффайзен банку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40,40
|41,30
|Долар
|38,30
|38,95
Курс валют в УкрСиббанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40,30
|41,30
|Долар
|38,35
|38,95
Експерти прогнозують, що у 2023 році курс долара перевищить позначку у 50 грн.
Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк