ЄСВ 2023 для ФОП: коли та скільки потрібно сплачувати
Податки для ФОП в Україні пов’язані із мінімальною зарплатою та відповідними рішеннями Кабміну та Верховної Ради. Однак іноді у багатьох ФОПів виникає безліч питань про те, як і коли потрібно сплачувати внески.
Що зміниться для ФОП в 2023 році – читайте в матеріалі.
Бухгалтерка Ірина Рижук зазначає, що прожитковий мінімум для працездатних осіб у 2023 році становитиме 2684 грн, а мінімальна зарплата – 6700 грн.
Ці показники впливають на суми податків і внесків, що їх сплачуватимуть підприємці цьогоріч, а також на ліміти річного доходу для ФОП-спрощенців.
Ліміти річного доходу для ФОП у 2023 році:
- 1 група ЄП – 1 118 900 грн (167 мінімальних зарплат);
- 2 група ЄП – 5 587 800 грн (834 мінімальні зарплати);
- 3 група ЄП зі ставкою 5% або 3% + ПДВ – 7 818 900 грн (1167 мінімальних зарплат);
- 3 група ЄП зі ставкою 2% – ліміту немає. Але якщо хочете по закінченні воєнного стану (або за власним рішенням) повернутись на стару групу оподаткування, дотримуйтеся її лімітів.
Перевищення ліміту – це втрата статусу платника єдиного податку та автоматичне переведення на загальну систему оподаткування.
Податки ФОП у 2023 році:
ФОП I групи
- Єдиний податок – 268,4 грн (10% від прожиткового мінімуму);
- ЄСВ – 1474 грн;
- Всього за місяць – 1742,4 грн.
ФОП II групи
- Єдиний податок – 1340 грн;
- ЄСВ – 1474 грн;
- Всього за місяць – 2814 грн.
ФОП III групи
- Єдиний податок: 2% доходу (спеціальний режим оподаткування) або 5% доходу чи 3% доходу + ПДВ 20%;
- ЄСВ – 1474 грн.
ФОП на загальній системі оподаткування:
- ПДФО – 18% чистого доходу. Чистий дохід визначається як різниця між загальним оподатковуваним доходом (виручка у грошовій та негрошовій формі) та документально підтвердженими витратами, пов’язаними з господарською діяльністю.
- Військовий збір – 1,5 % чистого доходу.
- ЄСВ – 22% чистого доходу. Водночас: мінімальний ЄСВ – 1474 грн, а максимальний ЄСВ – 22 110 грн.
Коли сплачувати внески ФОП у 2023 році
Мінімальні страхові внески потрібно сплачувати до 20 числа місяця, що настає за кварталом, за який сплачується єдиний внесок. Наприклад:
- ФОПи, які обрали спрощену систему оподаткування незалежно від обраної групи за місяць мають сплатити 1474 грн (за квартал – 4422). Їх потрібно сплатити 19 квітня, 19 липня, 19 жовтня, 19 січня.
- ФОП, які обрали загальну систему оподаткування, мають сплатити за місяць таку ж суму, однак у такі числа: до 19 квітня, 19 липня, 19 жовтня, 19 січня. Остаточний розрахунок за календарний рік до 10 лютого наступного року.
- Сума для осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, така сама. Оплату проводять 19 квітня, 19 липня, 19 жовтня, 19 січня. Остаточний розрахунок за календарний рік – до 1 травня наступного року.
- Для членів фермерського господарства мінімальний страховий внесок теж такий самий – 1474 грн (за квартал – 4422). Сплачувати потрібно 19 квітня, 19 липня, 19 жовтня і 19 січня.
Важливі нюанси для ФОП 2023
Експерт нагадує, що ФОП 1 та 2 групи мають право не сплачувати єдиний податок у період воєнного стану – норма лишається дійсною у 2023 році.
Усі ФОП – як на спрощеній, так і на загальній системі, мають право не сплачувати ЄСВ у період воєнного стану та 12 місяців після його завершення. Проте час за місяці несплати не буде нараховуватись у страховий стаж.