Євро в обмінниках продовжує дорожчати: курс валют на 21 березня
Фото: НБУ
Сьогодні, 21 березня, Національний банк України підвищив курс європейської валюти на 29 коп. – до 39,14 грн.
Курс долара лишається без змін – 36,56 грн.
Польський злотий підвищився на 7 коп. і наразі коштує 8,32 грн.
Зараз дивляться
Який курс валют в банках України 21.03.2023:
Курс валют у Приватбанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|40,00 грн
|41,00 грн
|Долар
|38,15 грн
|38,65 грн
Курс валют в Ощадбанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|40,30 грн
|41,20 грн
|Долар
|38,35 грн
|39,10 грн
Курс валют у Монобанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|38,95 грн
|40,04 грн
|Долар
|36,65 грн
|37,44 грн
Курс валют у Райффайзен банку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|40,40 грн
|41,30 грн
|Долар
|38,30 грн
|38,95 грн
Курс валют в УкрСиббанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|40,60 грн
|41,50 грн
|Долар
|38,45 грн
|39,00 грн
Курс валют у ПУМБ:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|40,50 грн
|41,25 грн
|Долар
|38,50 грн
|39,25 грн
Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк, ПУМБ