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Факти / Україна / Економіка

Євро в обмінниках продовжує дорожчати: курс валют на 21 березня

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
курс долара
Фото: НБУ

Сьогодні, 21 березня, Національний банк України підвищив курс європейської валюти на 29 коп. – до 39,14 грн.

Курс долара лишається без змін – 36,56 грн.

Польський злотий підвищився на 7 коп. і наразі коштує 8,32 грн.

Зараз дивляться

Який курс валют в банках України 21.03.2023:

Курс валют у Приватбанку:

Валюта купівля продаж
Євро 40,00 грн 41,00 грн
Долар 38,15 грн 38,65 грн

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта купівля продаж
Євро 40,30 грн 41,20 грн
Долар 38,35 грн 39,10 грн

Курс валют у Монобанку:

Валюта купівля продаж
Євро 38,95 грн 40,04 грн
Долар 36,65 грн 37,44 грн

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта купівля продаж
Євро 40,40 грн 41,30 грн
Долар 38,30 грн 38,95 грн

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта купівля продаж
Євро 40,60 грн 41,50 грн
Долар 38,45 грн 39,00 грн

Курс валют у ПУМБ:

Валюта купівля продаж
Євро 40,50 грн 41,25 грн
Долар 38,50 грн 39,25 грн
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Після вихідних євро різко здорожчало: курс валют на 20 березня

Джерело: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанкПУМБ

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