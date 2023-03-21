Березень, 21 в 8:58

Євро в обмінниках продовжує дорожчати: курс валют на 21 березня

Сьогодні, 21 березня, Національний банк України підвищив курс європейської валюти на 29 коп. – до 39,14 грн. Курс долара лишається без змін – 36,56 грн. Польський злотий підвищився на 7 коп. і наразі коштує 8,32 грн. Зараз дивляться Який курс валют в банках України 21.03.2023: Курс валют у Приватбанку: Валюта купівля продаж Євро 40,00 грн 41,00 грн Долар 38,15 грн 38,65 грн Курс валют в Ощадбанку: Валюта купівля продаж Євро 40,30 грн 41,20 грн Долар 38,35 грн 39,10 грн Курс валют у Монобанку: Валюта купівля продаж Євро 38,95 грн 40,04 грн Долар 36,65 грн 37,44 грн Курс валют у Райффайзен банку: Валюта купівля продаж Євро 40,40 грн 41,30 грн Долар 38,30 грн 38,95 грн Курс валют в УкрСиббанку: Валюта купівля продаж Євро 40,60 грн 41,50 грн Долар 38,45 грн 39,00 грн Курс валют у ПУМБ: Валюта купівля продаж Євро 40,50 грн 41,25 грн Долар 38,50 грн 39,25 грн Читайте Після вихідних євро різко здорожчало: курс валют на 20 березня Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк, ПУМБ

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