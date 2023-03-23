Міжнародна експансія буде після закінчення війни: Руслан Шостак про підтримку економіки України

Співвласник мереж EVA та VARUS Руслан Шостак в інтерв’ю Forbes заявив, що зупинив експортні проєкти, щоб залишити гроші в країні.

– Так, ми справді хочемо вивести онлайн та офлайн-магазини за кордон. Давно над цим працюємо. Готові інвестувати. Але не можемо зараз дозволити собі це зробити в умовах війни, розуміючи важливість і роль внутрішнього інвестора в країні.

Усі ми зацікавлені у сильній економіці України. Тому бачимо для себе головне завдання – підтримка ЗСУ та зміцнення економічного фронту. Нашій країні потрібні інвестиції, бізнесмени, активні люди, які тут і зараз відроджуватимуть і зміцнюватимуть Україну. І ми зараз бачимо свою місію саме у цьому, – наголосив Шостак.