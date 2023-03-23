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Факти / Україна / Економіка

Міжнародна експансія буде після закінчення війни: Руслан Шостак про підтримку економіки України

Владислава Ткаченко, Редакторка сайту
Співвласник мереж EVA та VARUS Руслан Шостак

Співвласник мереж EVA та VARUS Руслан Шостак в інтерв’ю Forbes заявив, що зупинив експортні проєкти, щоб залишити гроші в країні.

– Так, ми справді хочемо вивести онлайн та офлайн-магазини за кордон. Давно над цим працюємо. Готові інвестувати. Але не можемо зараз дозволити собі це зробити в умовах війни, розуміючи важливість і роль внутрішнього інвестора в країні.

Усі ми зацікавлені у сильній економіці України. Тому бачимо для себе головне завдання – підтримка ЗСУ та зміцнення економічного фронту. Нашій країні потрібні інвестиції, бізнесмени, активні люди, які тут і зараз відроджуватимуть і зміцнюватимуть Україну. І ми зараз бачимо свою місію саме у цьому, – наголосив Шостак.

Також Руслан Шостак зазначив, що до війни у його групі компаній було 35 тис. співробітників та товарообіг близько $2 млрд на рік. Наразі понад 27 тис. співробітників, а товарообіг, за результатами 2022 року, становив $1,3 млрд.

– Я вважаю, що з урахуванням війни, ми маємо непогані показники. Товарообіг у гривні за результатами 2022 року можна порівняти з показниками 2021 року. Водночас 20% мереж EVA та VARUS не працювали в перші місяці повномасштабної війни, – додав він.

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