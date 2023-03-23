Березень, 23 в 17:19

Війна – це час надзвичайних випробувань для кожної людини, адже вона впливає на всі сфери життя. Найбільш вразливими стають бізнес і працівники, які змушені працювати в складних умовах.

Тому підприємці та менеджери повинні бути мобільними до незвичайних ситуацій та швидко змінювати свою стратегію дій. Війна вимагає нових рішень та реакцій. Передусім від лідерів.

Для прикладу, СЕО Укрпошти Ігор Смілянський, попри пошкодження 900 відділень з 11 000, хоче, аби бізнес вийшов із війни лише потужнішим. Не менш важливо для керівника працювати пліч-о-пліч із підлеглими з найвіддаленіших і небезпечних регіонів країни.

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Саме тому половину свого робочого тижня Смілянський свідомо приділяє відвідуванню регіонів, розташованих недалеко від бойових дій.

Також невтомно зростає та не забуває навчатися команда аутсорсингової компанії Intellias, що за період війни розширилася до 3000 співробітників і відкрила представництва в Польщі, Болгарії, Хорватії та інших країнах.

Як переконані топи компанії, секретом їхнього розвитку є заохочення співробітників до співпраці один з одним і навчання.

Помітно, що в серпні минулого року темп реєстрації нового бізнесу почав зростати та становив 114% від відповідного періоду в серпні 2020 року та 71% від відповідного періоду 2021 року.

Вперше за 6 місяців війни кількість нового українського бізнесу у два рази перевищила кількість закритого.

І це не дивно, адже для низки бізнесменів певною підготовкою до такої ситуації був період локдаунів під час пандемії Covid-19.

Наприклад, Олеся Архіпова, стратег, фасилітатор, громадська діячка та стратегічна адвайзерка Україно-швейцарської асоціації розвитку бізнесу, під час епідемії допомагала розвивати команди та стратегії в бізнес сфері через роботу з українськими компаніями.

Навички та метод роботи з командою для стратегування – карта команди, розроблені тренеркою під час перших локдаунів, допомогли клієнтам пані Олесі вистояти з перших днів великої війни.

Коли ж у лютому 2022-го постало питання, як діяти в нестабільних умовах війни, Архіпова вже точно знала, що розповідатиме про особливості ведення бізнесу в умовах кризи, як вона впливає на стратегію та поведінку лідерів, і яким чином вибудовувати стратегію компанії в момент, коли всі ринки впали чи трансформувалися.

Так, з березня 2022 року Архіпова створила серію лекцій із дослідженнями та порадами малому, середньому й великому бізнесам щодо адаптації стратегій в умовах війни, та провела понад 50 годин волонтерської консалтингової роботи з консультації українського бізнесу. А також встигла попрацювати й на міжнародній арені, позиціонуючи Україну як лідера у сфері Web 3.0.

На міжнародних майданчиках з тисячами топ-учасників, як от Web Summit у Лісабоні, Олеся змогла застосувати свої багаторічні напрацювання у сфері стратегування бізнесу, а також громадському та тренінговому секторах. Зокрема, став корисним досвід допомоги українському бізнесу і своїм землякам із Донбасу.

Після 2014 року Олеся провела сотні лекцій, семінарів і стратсесій для розвитку України, її громад, комерційних і не комерційних проєктів і бізнесу.

Тому повномасштабна війна з Росією стала для Олесі можливістю допомагати розвивати українську справу та промотувати нішу, яку ще не освоїли навіть провідні країни Заходу, – сферу Web 3.0.

Як виявилося, війна не лише руйнує та приносить втрати, а й навчає та змушує змінюватися, дає розвиток вперед для кожного та кожної.

Наприклад, Нова Пошта та Rozetka ще в кінці минулого року вийшли на довоєнні економічні показники та всіляко спрощують свої процедури, щоби відповідати новим реаліям.

Зокрема, Нова Пошта відкриває нові відділення в країнах Європи, що до великої війни було лише великою мрією. Зміни торкнулися і сфери, в якій Олеся почувається чи не найкомфортніше – фасилітація та стратегування.

Якщо в лютому 2022 сфера консалтингу в Україні майже зникла, то зараз ми бачимо, як вона повертається та активізовується, адже український бізнес має запит на розвиток.