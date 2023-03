Платформа i am u are розпочинає свою діяльність

Березень, 24 в 11:27

В умовах воєнного часу однією з важливих складових допомоги Україні є підтримка представників українського бізнесу, поширення інформації про їхню діяльність та підвищення інвестиційної привабливості.

Проєкт i am u are був створений для репрезентації креативного та технологічного секторів економіки України серед американського ком’юніті та представників міжнародного бізнесу.

Перший захід від i am u are пройде з 24 по 26 березня 2023 року у Нью-Йорку (Skylight at Essex Crossing). У рамках івенту пройде виставка та презентація понад 150 компаній та стартапів українського походження, що працюють у сферах моди, технологій та культури.

Українська контент-продакшн компанія WePlay Esports стала офіційним партнером проєкту.

– Від початку війни, моєю мрією було зробити захід, який відповідатиме рівню сучасної України та презентуватиме її креативну економіку. Іноземна аудиторія часто з подивом для себе виявляє, що, Україна — не тільки країна з глибоким історичним корінням, але й прогресивна та сучасна держава, яка має неймовірні технологічні, фешн та лайфстайл бренди. Це те, що ми хотіли б підкреслити, і причина, чому я ініціювала створення цього проєкту, – каже засновниця GOGŌLA Agency Анна Пагава.

Chief Marketing Officer WePlay Esports Ірина Чугай також зазначила, що WePlay Esports завжди займала впевнену проукраїнську позицію та підтримувала ідеї та проєкти, які голосно заявляли про Україну та формували її імідж на світовому рівні.

– Особливо сьогодні важливо, щоб голос про Україну, її різноманітну культуру та неймовірні таланти було чути в усьому світі – це переконання, яке лежить в основі нашої співпраці з i am u are. Пишаємось тим, що ми українці, і раді бути причетними до проєктів, які допомагають українцям розвиватися, – каже Ірина Чугай.

Експертка у сфері гостинності Христина Скрипка додає, що протягом шести місяців вони спілкувалися з представниками українського бізнесу і побачили, наскільки вони невпинні та незламні.

– Саме тому ми хочемо познайомити світ із нашими кейсами — сильними компаніями, талановитими митцями, а також представниками культури, – доповнює Христина Скрипка.

Організатори заходу: Анна Пагава та комунікаційна агенція GOGŌLA, а також експертка у сфері гостинності Христина Скрипка.

Партнери: GOGŌLA Agency, UNITED 24, Razom for Ukraine, MEEST, Nova Poshta Global, BANDA Agency, Donut, Український музей у Нью-Йорку, NYC EVENT PRO та Skylight at Essex Crossing.