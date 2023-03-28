Благодійний Фонд Шостака запропонував розмістити усіх незаконно депортованих українських дітей-сиріт у своїх готелях у Туреччині

Березень, 28 в 10:49

Благодійний Фонд Руслана Шостака готовий розмістити українських дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яких незаконно депортували до Росії, в готелях у Туреччині. Готелі були орендовані спеціально для проєкту Дитинство без війни.

Відповідну пропозицію Фонд вже направив у державні органи України та Туреччини.

– Ми всі хочемо, аби незаконно вивезені українські діти якнайшвидше повернулися додому. За офіційними даними Росія депортувала понад 2 000 українських дітей-сиріт. А допомога дітям, позбавленим батьків – головний напрямок роботи нашого Фонду. І після заяви РФ про те, що вони повернуть дітей лише після закінчення війни, ми вирішили знайти можливість пришвидшити процес повернення. Завдяки успішному досвіду роботи з Туреччиною, ми бачимо можливість досягнення цієї мети – керівництво Туреччини може виступити з ініціативою прийняти дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а наш Фонд готовий забезпечити їх перебування до кінця війни в Україні. На мій погляд – це оптимальне рішення, щоб повернення українських дітей-сиріт відбулося якнайшвидше, враховуючи ризики асиміляції та можливого незаконного усиновлення українських дітей в Росії, – зауважив Руслан Шостак.

Рік тому Благодійний Фонд Руслана Шостака провів наймасштабнішу в сучасній історії Європи з часів Другої Світової війни централізовану евакуацію дітей-сиріт.

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В рамках проєкту Дитинство без війни було вивезено понад 1700 дітей-сиріт з України до Туреччини. Ініціатива була реалізована за погодженням української та турецької сторін в особі Перших леді – Олени Зеленської та Еміне Ердоган.

Діти, які тимчасово живуть у Туреччині, продовжують навчання в українських школах, розвивають творчий потенціал, відвідують різноманітні гуртки та секції, вивчають мови.

З дітьми займаються кваліфіковані викладачі та психологи. Учасники проєкту знаходяться під державним захистом Туреччини та після нашої Перемоги повернуться в Україну.

Нагадаємо, постійний представник Росії в ООН Василь Небензя заявив, що вони готові повернути насильно вивезених з України дітей, коли умови будуть безпечними.

Віце-прем’єр-міністр України – Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук зауважила, що на територію Росії незаконно вивезли 2161 дитину-сироту з України.

Детальну інформацію про проєкт Дитинство без війни дивіться на сайті.