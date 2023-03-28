Євро в обмінниках зросло, долар здешевшав: курс валют в Україні 28 березня
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Сьогодні, 28 березня, Національний банк України підвищив офіційний курс європейської валюти на 8 копійок – до 39,38 грн.
Курс долара досі без змін – 36,56 грн.
Який курс валют в банках України 28.03.2023:
Зараз дивляться
Курс валют у Приватбанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|40,00 грн
|41,00 грн
|Долар
|37,55 грн
|38,05 грн
Курс валют в Ощадбанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|40,40 грн
|41,25 грн
|Долар
|37,95 грн
|38,75 грн
Курс валют у Монобанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|38,95 грн
|40,04 грн
|Долар
|36,65 грн
|37,44 грн
Курс валют у Райффайзен банку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|40,70 грн
|41,40 грн
|Долар
|37,90 грн
|38,60 грн
Курс валют в УкрСиббанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|40,45 грн
|41,35 грн
|Долар
|37,85 грн
|38,50 грн
Курс валют у ПУМБ:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|40,75 грн
|41,25 грн
|Долар
|38,00 грн
|38,50 грн
Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк, ПУМБ