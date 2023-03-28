Березень, 28 в 10:06

Євро в обмінниках зросло, долар здешевшав: курс валют в Україні 28 березня

Сьогодні, 28 березня, Національний банк України підвищив офіційний курс європейської валюти на 8 копійок – до 39,38 грн. Курс долара досі без змін – 36,56 грн. Який курс валют в банках України 28.03.2023: Зараз дивляться Курс валют у Приватбанку: Валюта купівля продаж Євро 40,00 грн 41,00 грн Долар 37,55 грн 38,05 грн Курс валют в Ощадбанку: Валюта купівля продаж Євро 40,40 грн 41,25 грн Долар 37,95 грн 38,75 грн Курс валют у Монобанку: Валюта купівля продаж Євро 38,95 грн 40,04 грн Долар 36,65 грн 37,44 грн Курс валют у Райффайзен банку: Валюта купівля продаж Євро 40,70 грн 41,40 грн Долар 37,90 грн 38,60 грн Курс валют в УкрСиббанку: Валюта купівля продаж Євро 40,45 грн 41,35 грн Долар 37,85 грн 38,50 грн Курс валют у ПУМБ: Валюта купівля продаж Євро 40,75 грн 41,25 грн Долар 38,00 грн 38,50 грн Читайте Після вихідних євро різко здешевшало: курс валют на 27 березня Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк, ПУМБ

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