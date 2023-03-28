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Факти / Україна / Економіка

Євро в обмінниках зросло, долар здешевшав: курс валют в Україні 28 березня

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
долар євро валюта
Фото: Depositphotos

Сьогодні, 28 березня, Національний банк України підвищив офіційний курс європейської валюти на 8 копійок – до 39,38 грн.

Курс долара досі без змін – 36,56 грн.

Який курс валют в банках України 28.03.2023:

Зараз дивляться

Курс валют у Приватбанку:

Валюта купівля продаж
Євро 40,00 грн 41,00 грн
Долар 37,55 грн 38,05 грн

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта купівля продаж
Євро 40,40 грн 41,25 грн
Долар 37,95 грн 38,75 грн

Курс валют у Монобанку:

Валюта купівля продаж
Євро 38,95 грн 40,04 грн
Долар 36,65 грн 37,44 грн

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта купівля продаж
Євро 40,70 грн 41,40 грн
Долар 37,90 грн 38,60 грн

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта купівля продаж
Євро 40,45 грн 41,35 грн
Долар 37,85 грн 38,50 грн

Курс валют у ПУМБ:

Валюта купівля продаж
Євро 40,75 грн 41,25 грн
Долар 38,00 грн 38,50 грн
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Після вихідних євро різко здешевшало: курс валют на 27 березня

Джерело: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанкПУМБ

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