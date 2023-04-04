Квітень, 04 в 9:40

Українська багатопрофільна промислово-інвестиційна група Аурум, яка від початку повномасштабної війни втратила понад 40% бізнесу через тимчасову окупацію українських територій, продовжує сплачувати відрахування до державного та місцевих бюджетів, а також шукає нові шляхи порятунку для містотвірних підприємств Групи на ринках Азії.

– Я впевнена, що будь-який бізнес повинен приймати виклики та адаптуватися. Таку ідеологію закладено, зокрема, і в Аурум Груп. Попри збитковість частини наших машинобудівних підприємств, ми будемо боротися до останнього. Ми добре усвідомлюємо важливість збереження робочих місць на підприємствах, які є містоутворювальними. Впевнена, цього від бізнесу чекає і держава. Це буде другий шанс для цих підприємств. Щоб вижити, ми повинні рухатися вперед, розвивати взаємовідносини з новими країнами та модернізувати нашу продукцію. Тож маємо надію вийти на стабільні експортні стосунки з країнами Азії за два роки, – заявила власниця Групи Альона Лебедєва.

Альона Лебедєва додала, що вони ніколи не боялися конкуренції, оскільки завжди готові до змін.

– Ми маємо згуртований колектив, чудовий склад технічних спеціалістів і розуміння важливості нашої роботи у цей не простий для країни час, – каже Лебедєва.

Нагадуємо, нещодавно Альона Лебедєва заснувала благодійний фонд допомоги українським дітям у Європі, некомерційну організацію Aurum Charity Foundation, яка фінансуватиме реабілітацію поранених українських дітей віком до 15 років.

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Загалом за результатами роботи у 2022 році український фонд Лебедєвої Аурум спрямував понад 6,5 млн грн на потреби ЗСУ.