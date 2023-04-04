Квітень, 04 в 13:50

Податкова накладна – це документ, яким користуються платники ПДВ для обліку податкового зобов’язання та податкового кредиту.

Однак у 2023 році форма податкової накладної дещо змінилася. Нова форма податкової накладної 2023: як заповнювати – читайте в матеріалі.

Нова форма податкової накладної 2023: що відомо

За словами адвоката Наталії Колодяжної, з 1 квітня 2023 року набирає чинності наказ Міністерства фінансів України від 28 грудня 2022 року № 463 Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України.

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Відповідно до наказу Мінфіну № 463 у новій редакції, зокрема, затверджено форми:

податкової накладної;

податкової декларації з податку на додану вартість;

уточнювального розрахунку податкових зобов’язань з податку на додану вартість.

Застосування нових форм, затверджених наказом Мінфіну № 463, починається з:

1 квітня 2023 року – для податкових накладних та розрахунків коригування кількісних та вартісних показників до податкових накладних, які з зазначеного періоду платники зобов’язанні реєструвати в Єдиному реєстрі податкових накладних за новою формою (зокрема й податкові накладні та розрахунки коригування кількісних та вартісних показників до таких накладних, які складені до 1 квітня 2023 та не зареєстровані в Єдиному реєстрі податкових накладних); 1 травня 2023 року – для податкової декларації з податку на додану вартість, яка подається за новою формою, починаючи зі звітного (податкового) періоду за квітень 2023 року. Також, починаючи з 1 травня 2023 року, за новою формою подається уточнювальний розрахунок податкових зобов’язань з податку на додану вартість у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок.

Нова форма податкової накладної 2023: як заповнювати

За словами адвоката, оновлена форма суттєвих змін для бюджетників не містить. Усі зміни зводяться до кількох: