Нова форма податкової накладної 2023: що змінилося – пояснює експерт
Фото: Unsplash
Податкова накладна – це документ, яким користуються платники ПДВ для обліку податкового зобов’язання та податкового кредиту.
Однак у 2023 році форма податкової накладної дещо змінилася. Нова форма податкової накладної 2023: як заповнювати – читайте в матеріалі.
Нова форма податкової накладної 2023: що відомо
За словами адвоката Наталії Колодяжної, з 1 квітня 2023 року набирає чинності наказ Міністерства фінансів України від 28 грудня 2022 року № 463 Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України.
Зараз дивляться
Відповідно до наказу Мінфіну № 463 у новій редакції, зокрема, затверджено форми:
- податкової накладної;
- податкової декларації з податку на додану вартість;
- уточнювального розрахунку податкових зобов’язань з податку на додану вартість.
Застосування нових форм, затверджених наказом Мінфіну № 463, починається з:
- 1 квітня 2023 року – для податкових накладних та розрахунків коригування кількісних та вартісних показників до податкових накладних, які з зазначеного періоду платники зобов’язанні реєструвати в Єдиному реєстрі податкових накладних за новою формою (зокрема й податкові накладні та розрахунки коригування кількісних та вартісних показників до таких накладних, які складені до 1 квітня 2023 та не зареєстровані в Єдиному реєстрі податкових накладних);
- 1 травня 2023 року – для податкової декларації з податку на додану вартість, яка подається за новою формою, починаючи зі звітного (податкового) періоду за квітень 2023 року.
- Також, починаючи з 1 травня 2023 року, за новою формою подається уточнювальний розрахунок податкових зобов’язань з податку на додану вартість у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок.
Нова форма податкової накладної 2023: як заповнювати
За словами адвоката, оновлена форма суттєвих змін для бюджетників не містить. Усі зміни зводяться до кількох:
- Тепер немає графи 12, яку використовували сільськогосподарські товаровиробники, що отримували дотацію. Як наслідок, розділ Б у ПН зараз має всього 11 граф.
- З’явився новий тип причини складання ПН – 21. Це – цифровий код, який ставиться у лівому верхньому кутку. Стосується він ситуації складання ПН на постачання послуг нерезиденту, якщо місцем постачання є Україна. Ця зміна вже для бюджетників стала актуальнішою.
- Податкову потрібно заповнювати виключно українською мовою.