Робочі дні квітень 2023: скільки днів працюємо, а скільки – відпочиваємо
В цьому році у квітні ми будемо святкувати одне із найважливіших християнських свят – Великдень. Крім нього є ще кілька важливих свят і пам’ятних дат: Благовіщення Пресвятої Богородиці, День Землі й т.д. Робочі дні квітень 2023: коли будемо працювати, а коли – святкувати, читайте в матеріалі.
Робочі дні квітень 2023: список із вихідними
У квітні – 30 днів, з них 20 днів будуть робочими. 10 днів місяця будуть офіційними вихідними.
Вихідні дні квітня будуть традиційно в суботу та неділю: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30.
Чи будуть вихідні на Великдень 2023
У мирний час, коли Великдень випадає на вихідний день, то понеділок після нього має бути теж вихідним. Але в Україні триває воєнний стан, тому додаткові дні для відпочинку на державні свята можуть бути робочими.
Тобто, додаткові вихідні з нагоди державних свят у квітні не передбачені через повномасштабну війну.
Відповідно до Указу президента України, воєнний стан в Україні з 19 лютого продовжений ще на 90 діб, тобто до 20 травня 2023 року. Тому до 20 травня вихідних на державні свята (і після них) не буде.
Свята у квітні 2023: календар
- 1 квітня – День сміху;
- 2 квітня – Всесвітній день поширення інформації про проблему аутизму, Міжнародний день дитячої книги, День геолога;
- 4 квітня – Міжнародний день освіти з питань мінної небезпеки, Міжнародний день інтернету;
- 7 квітня – Всесвітній день здоров’я, Благовіщення Пресвятої Богородиці;
- 12 квітня – День працівників ракетно-космічної галузі України, Всесвітній день авіації та космонавтики;
- 15 квітня – День довкілля;
- 16 квітня – Великдень;
- 17 квітня – День працівників пожежної охорони;
- 18 квітня – Міжнародний день пам’яток і видатних місць, День пам’яток історії та культури;
- 22 квітня – День Землі;
- 23 квітня – Всесвітній день книги та авторського права, Всеукраїнський день психолога;
- 26 квітня – Міжнародний день секретаря;
- 28 квітня – Всесвітній день охорони праці;
- 29 квітня – Міжнародний день танцю.