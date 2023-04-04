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Факти / Україна / Економіка

Робочі дні квітень 2023: скільки днів працюємо, а скільки – відпочиваємо

Анна Голішевська, Редакторка сайту
Робочі дні
Фото: Unsplash

В цьому році у квітні ми будемо святкувати одне із найважливіших християнських свят – Великдень. Крім нього є ще кілька важливих свят і пам’ятних дат: Благовіщення Пресвятої Богородиці, День Землі й т.д. Робочі дні квітень 2023: коли будемо працювати, а коли – святкувати, читайте в матеріалі.

Робочі дні квітень 2023: список із вихідними

У квітні – 30 днів, з них 20 днів будуть робочими. 10 днів місяця будуть офіційними вихідними.

Вихідні дні квітня будуть традиційно в суботу та неділю: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30.

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Чи будуть вихідні на Великдень 2023

У мирний час, коли Великдень випадає на вихідний день, то понеділок після нього має бути теж вихідним. Але в Україні триває воєнний стан, тому додаткові дні для відпочинку на державні свята можуть бути робочими.

Тобто, додаткові вихідні з нагоди державних свят у квітні не передбачені через повномасштабну війну.

Відповідно до Указу президента України, воєнний стан в Україні з 19 лютого продовжений ще на 90 діб, тобто до 20 травня 2023 року. Тому до 20 травня вихідних на державні свята (і після них) не буде.

Свята у квітні 2023: календар 

  • 1 квітня – День сміху;
  • 2 квітня – Всесвітній день поширення інформації про проблему аутизму, Міжнародний день дитячої книги, День геолога;
  • 4 квітня – Міжнародний день освіти з питань мінної небезпеки, Міжнародний день інтернету;
  • 7 квітня – Всесвітній день здоров’я, Благовіщення Пресвятої Богородиці;
  • 12 квітня – День працівників ракетно-космічної галузі України, Всесвітній день авіації та космонавтики;
  • 15 квітня – День довкілля;
  • 16 квітня – Великдень;
  • 17 квітня – День працівників пожежної охорони;
  • 18 квітня – Міжнародний день пам’яток і видатних місць, День пам’яток історії та культури;
  • 22 квітня – День Землі;
  • 23 квітня – Всесвітній день книги та авторського права, Всеукраїнський день психолога;
  • 26 квітня – Міжнародний день секретаря;
  • 28 квітня – Всесвітній день охорони праці;
  • 29 квітня – Міжнародний день танцю.
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