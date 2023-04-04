Євро починає дорожчати: курс валют в Україні на 4 квітня
Фото: Pixabay
У вівторок, 4 квітня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 39,76 грн/€1. Євро подорожчало на 2 копійки.
Курс американського долара не змінився, він коштує 36,57 грн/$1.
В обмінниках українських банків вартість валюти відрізняється.
Зараз дивляться
Який курс валют в банках України 04.04.2023:
Курс валют у Приватбанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|39,55
|40,55
|Долар
|36,8
|37,3
Курс валют в Ощадбанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40,00
|41,00
|Долар
|37,00
|38,15
Курс валют у Монобанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|39,90
|41,10
|Долар
|36,65
|37,44
Курс валют у Райффайзен банку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40,20
|41,10
|Долар
|37,10
|38,10
Курс валют в УкрСиббанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Евро
|40,05
|40,95
|Доллар
|37,05
|37,80
Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк