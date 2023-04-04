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Факти / Україна / Економіка

Євро починає дорожчати: курс валют в Україні на 4 квітня

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
долар доллар
Фото: Pixabay

У вівторок, 4 квітня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 39,76 грн/€1. Євро подорожчало на 2 копійки.

Курс американського долара не змінився, він коштує 36,57 грн/$1.

В обмінниках українських банків вартість валюти відрізняється.

Зараз дивляться

Який курс валют в банках України 04.04.2023:

Курс валют у Приватбанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 39,55 40,55
Долар 36,8 37,3

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 40,00 41,00
Долар 37,00 38,15

Курс валют у Монобанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 39,90 41,10
Долар 36,65 37,44

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 40,20 41,10
Долар 37,10 38,10

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта Купівля Продаж
Евро 40,05 40,95
Доллар 37,05 37,80
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Джерело: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

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