Квітень, 04 в 10:12

Євро починає дорожчати: курс валют в Україні на 4 квітня

У вівторок, 4 квітня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 39,76 грн/€1. Євро подорожчало на 2 копійки. Курс американського долара не змінився, він коштує 36,57 грн/$1. В обмінниках українських банків вартість валюти відрізняється. Зараз дивляться Який курс валют в банках України 04.04.2023: Курс валют у Приватбанку: Валюта Купівля Продаж Євро 39,55 40,55 Долар 36,8 37,3 Курс валют в Ощадбанку: Валюта Купівля Продаж Євро 40,00 41,00 Долар 37,00 38,15 Курс валют у Монобанку: Валюта Купівля Продаж Євро 39,90 41,10 Долар 36,65 37,44 Курс валют у Райффайзен банку: Валюта Купівля Продаж Євро 40,20 41,10 Долар 37,10 38,10 Курс валют в УкрСиббанку: Валюта Купівля Продаж Евро 40,05 40,95 Доллар 37,05 37,80 Читайте Криптовалюта прийшла на допомогу Україні: у Мінцифри зібрали майже $55 млн Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк

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