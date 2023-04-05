Квітень, 05 в 10:46

Євровалюта продовжує дорожчати. У середу, 5 квітня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 39,86 грн/€1. Це на 10 копійок більше, ніж напередодні.

Курс американського долара з липня 2022 року не змінився – 36,57 грн/$1.

Проте в обмінниках українських банків вартість валюти відрізняється.

Зараз дивляться

Який курс валют в банках України 05.04.2023:

Курс валют у Приватбанку:

Валюта Купівля Продаж Євро 39,45 40,45 Долар 36,7 37,2

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта Купівля Продаж Євро 39,7 40,75 Долар 36,6 37,9

Курс валют у Монобанку:

Валюта Купівля Продаж Євро 38,95 40 Долар 36,65 37,44

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта Купівля Продаж Євро 40,05 41,4 Долар 36,57 37,43

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта Купівля Продаж Евро 40 40,9 Доллар 36,75 37,5

Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк