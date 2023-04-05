Євро подорожчало ще на 10 копійок: курс валют в Україні на 5 квітня
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Євровалюта продовжує дорожчати. У середу, 5 квітня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 39,86 грн/€1. Це на 10 копійок більше, ніж напередодні.
Курс американського долара з липня 2022 року не змінився – 36,57 грн/$1.
Проте в обмінниках українських банків вартість валюти відрізняється.
Зараз дивляться
Який курс валют в банках України 05.04.2023:
Курс валют у Приватбанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|39,45
|40,45
|Долар
|36,7
|37,2
Курс валют в Ощадбанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|39,7
|40,75
|Долар
|36,6
|37,9
Курс валют у Монобанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|38,95
|40
|Долар
|36,65
|37,44
Курс валют у Райффайзен банку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40,05
|41,4
|Долар
|36,57
|37,43
Курс валют в УкрСиббанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Евро
|40
|40,9
|Доллар
|36,75
|37,5
Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк