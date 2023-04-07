Перед вихідними євро здешевшало: курс валют в Україні на 7 квітня
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У п’ятницю, 7 квітня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 39,91 грн/€1. Це на 10 копійок менше, ніж напередодні.
Курс американського долара не змінився, він коштує 36,57 грн/$1.
Проте в обмінниках українських банків вартість валюти різниться.
Зараз дивляться
Який курс валют в банках України 07.04.2023:
Курс валют у Приватбанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|39,65
|40,65
|Долар
|37,02
|37,52
Курс валют в Ощадбанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40,00
|40,95
|Долар
|37,20
|38,15
Курс валют у Монобанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|39,95
|41,04
|Долар
|36,65
|37,44
Курс валют у Райффайзен банку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40,70
|41,40
|Долар
|37,40
|38,40
Курс валют в УкрСиббанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40,00
|40,95
|Долар
|36,95
|37,65
Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк