Квітень, 07 в 9:35

У п’ятницю, 7 квітня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 39,91 грн/€1. Це на 10 копійок менше, ніж напередодні.

Курс американського долара не змінився, він коштує 36,57 грн/$1.

Проте в обмінниках українських банків вартість валюти різниться.

Зараз дивляться

Який курс валют в банках України 07.04.2023:

Курс валют у Приватбанку:

Валюта Купівля Продаж Євро 39,65 40,65 Долар 37,02 37,52

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта Купівля Продаж Євро 40,00 40,95 Долар 37,20 38,15

Курс валют у Монобанку:

Валюта Купівля Продаж Євро 39,95 41,04 Долар 36,65 37,44

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта Купівля Продаж Євро 40,70 41,40 Долар 37,40 38,40

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта Купівля Продаж Євро 40,00 40,95 Долар 36,95 37,65

Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк