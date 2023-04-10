Після вихідних вартість євро та долара не змінилась: курс валют в Україні на 10 квітня
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У понеділок, 10 квітня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 39,91 грн/€1. За вихідні він не змінився.
Курс американського долара не змінювався від липня минулого року, він коштує 36,57 грн/$1.
В обмінниках українських банків вартість валюти різниться.
Зараз дивляться
Який курс валют в банках України 10.04.2023:
Курс валют у Приватбанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|39,65
|40,65
|Долар
|37,00
|37,5
Курс валют в Ощадбанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|10,10
|41,10
|Долар
|37,20
|38,20
Курс валют у Монобанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|39,95
|41,05
|Долар
|36,65
|37,44
Курс валют у Райффайзен банку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40,70
|41,20
|Долар
|37,40
|38,40
Курс валют в УкрСиббанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40,30
|41,30
|Долар
|37,30
|38,10
Експерти прогнозують, що у 2023 році курс долара перевищить позначку у 50 грн.
Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк