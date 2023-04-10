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Факти / Україна / Економіка

Після вихідних вартість євро та долара не змінилась: курс валют в Україні на 10 квітня

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
Курс долара
Фото: Depositphotos

У понеділок, 10 квітня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 39,91 грн/€1. За вихідні він не змінився.

Курс американського долара не змінювався від липня минулого року, він коштує 36,57 грн/$1.

В обмінниках українських банків вартість валюти різниться.

Зараз дивляться

Який курс валют в банках України 10.04.2023:

Курс валют у Приватбанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 39,65 40,65
Долар 37,00 37,5

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 10,10 41,10
Долар 37,20 38,20

Курс валют у Монобанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 39,95 41,05
Долар 36,65 37,44

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 40,70 41,20
Долар 37,40 38,40

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 40,30 41,30
Долар 37,30 38,10

Експерти прогнозують, що у 2023 році курс долара перевищить позначку у 50 грн.

Джерело: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

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