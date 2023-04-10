Квітень, 10 в 10:04

У понеділок, 10 квітня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 39,91 грн/€1. За вихідні він не змінився.

Курс американського долара не змінювався від липня минулого року, він коштує 36,57 грн/$1.

В обмінниках українських банків вартість валюти різниться.

Зараз дивляться

Який курс валют в банках України 10.04.2023:

Курс валют у Приватбанку:

Валюта Купівля Продаж Євро 39,65 40,65 Долар 37,00 37,5

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта Купівля Продаж Євро 10,10 41,10 Долар 37,20 38,20

Курс валют у Монобанку:

Валюта Купівля Продаж Євро 39,95 41,05 Долар 36,65 37,44

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта Купівля Продаж Євро 40,70 41,20 Долар 37,40 38,40

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта Купівля Продаж Євро 40,30 41,30 Долар 37,30 38,10

Експерти прогнозують, що у 2023 році курс долара перевищить позначку у 50 грн.

Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк