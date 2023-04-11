Готівкові євро та долар здорожчали: курс валют в Україні 11 квітня
Сьогодні, 11 квітня, євро та долар у багатьох банківських обмінниках здорожчали.
Офіційний курс долара Національний банк України понизив – на 9 коп., до 39,82 грн.
Курс долара НБУ тримає на рівні 36,56 грн.
Зараз дивляться
Який курс валют в банках України 11.04.2023:
Курс валют у Приватбанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|39,90
|40,90
|Долар
|37,10
|37,6
Курс валют в Ощадбанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40,10
|41,10
|Долар
|37,25
|38,25
Курс валют у Монобанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|39,95
|41,05
|Долар
|36,65
|37,44
Курс валют у Райффайзен банку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40,60
|41,00
|Долар
|37,40
|38,40
Курс валют в УкрСиббанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40,40
|41,30
|Долар
|37,30
|38,10
Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк