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Факти / Україна / Економіка

Готівкові євро та долар здорожчали: курс валют в Україні 11 квітня

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
євро

Сьогодні, 11 квітня, євро та долар у багатьох банківських обмінниках здорожчали.

Офіційний курс долара Національний банк України понизив – на 9 коп., до 39,82 грн.

Курс долара НБУ тримає на рівні 36,56 грн.

Зараз дивляться

Який курс валют в банках України 11.04.2023:

НБУ 11 квітня 2023

НБУ

Курс валют у Приватбанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 39,90 40,90
Долар 37,10 37,6

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 40,10 41,10
Долар 37,25 38,25

Курс валют у Монобанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 39,95 41,05
Долар 36,65 37,44

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 40,60 41,00
Долар 37,40 38,40

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 40,40 41,30
Долар 37,30 38,10
Читайте
Після вихідних вартість євро та долара не змінилась: курс валют в Україні на 10 квітня

Джерело: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

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