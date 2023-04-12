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Економіка
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Євро знову починає дорожчати: курс валют в Україні 12 квітня

Курс валют, долари
Фото: Depositphotos

У середу, 12 квітня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 39,88 грн/€1. Євро здорожчало на 6 копійок.

Курс американського долара не змінювався від липня минулого року, він коштує 36,57 грн/$1.

В обмінниках українських банків вартість валюти різниться.

Який курс валют в банках України 12.04.2023:

Курс валют у Приватбанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 39,90 40,90
Долар 37,05 37,55

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 40,15 40,95
Долар 37,30 38,25

Курс валют у Монобанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 40,05 41,15
Долар 36,65 37,44

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 40,60 41,00
Долар 37,40 38,40

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 40,45 41,35
Долар 37,35 38,00

Експерти прогнозують, що у 2023 році курс долара перевищить позначку у 50 грн.

Джерело: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

євро, долар, Курс валют в Україні
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