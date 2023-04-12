Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
Євро знову починає дорожчати: курс валют в Україні 12 квітня
У середу, 12 квітня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 39,88 грн/€1. Євро здорожчало на 6 копійок.
Курс американського долара не змінювався від липня минулого року, він коштує 36,57 грн/$1.
В обмінниках українських банків вартість валюти різниться.
Який курс валют в банках України 12.04.2023:
Курс валют у Приватбанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|39,90
|40,90
|Долар
|37,05
|37,55
Курс валют в Ощадбанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40,15
|40,95
|Долар
|37,30
|38,25
Курс валют у Монобанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40,05
|41,15
|Долар
|36,65
|37,44
Курс валют у Райффайзен банку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40,60
|41,00
|Долар
|37,40
|38,40
Курс валют в УкрСиббанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40,45
|41,35
|Долар
|37,35
|38,00
Експерти прогнозують, що у 2023 році курс долара перевищить позначку у 50 грн.
Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк
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