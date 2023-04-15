Україна відновила експорт електроенергії: експерт розповів, як скільки можемо експортувати

З 11 квітня Україна відновила експорт електроенергії до Молдови, а з 12 квітня – до Польщі. В Укренерго повідомили, що через ризики, пов’язані з війною, електроенергія на експорт розподіляється лише на короткостроковий період на добових аукціонах.

Зараз, зі збільшенням тривалості світлового дня, зростає генерація сонячними станціями, тому в системі утворюється надлишок електроенергії, яку Україна може експортувати до Європи.

У коментарі Фактам ICTV експерт з питань енергоефективності, виконавчий директор асоціації Енергоефективні міста України Святослав Павлюк наголосив, що такий експорт може тривати приблизно до жовтня 2023 року.

За його словами, у нас немає профіциту електроенергії, є тимчасовий надлишок – за рахунок того, що практично не працює промисловість і спостерігається обвал внутрішнього споживання. Тому ці надлишки ми можемо експортувати.

В Україні споживання електроенергії умовно розділялося 50 на 50. Тобто, половина електрики йшла на промисловість, половина – на домогосподарства. Вартість електрики для населення є втричі меншою, аніж для промисловості.

З минулого року промисловість різко скоротила споживання, тому виробникам електроенергій дійсно може бути вигідно експортувати її за кордон.

– Цей надлишок електроенергії фактично з’явився із приходом весни, із теплом. Він утворився за рахунок відновлювальної електроенергії, бо активно працюють сонячні електростанції, – наголосив експерт Святослав Павлюк.

За його словами, зараз повну картину щодо стану енергетичного ринку України знає лише Міністерство енергетики та Укренерго.

Раніше Укренерго подавало звіти, де похвилинно можна було розглянути структуру генерації, споживання. Можна було подивитися джерела надходження електрики: чи то ГЕС, АЕС, ТЕС тощо. Зараз цієї інформації немає, її не мають навіть учасники ринку.

Щодо вартості електроенергії на добу наперед на ринку ЄС, то вона в активні сонячні години значно падає.

– Буває, що падає зі 150 євро до 20 євро. А на вихідних взагалі в мінус… У країнах Євросоюзу досить багато сонячних електростанцій. І активність сонця у них збігається з нашою. Тобто в момент, коли ми можемо експортувати, в Європі є надлишок своєї електроенергії, – заявив Святослав Павлюк.

На початку квітня міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що енергосистема вже майже два місяці працює із запасом потужності та без обмежень споживачів. А відновлення експорту дасть змогу залучити фінанси для відновлення знищеної і пошкодженої інфраструктури.

У Міненерго нагадали, що Україна експортувала електроенергію до Молдови та країн ЄС із червня по 11 жовтня 2022 року – за цей період було реалізовано 2,6 млрд кВт/год, але з початком масованих ракетних атак по інфраструктурі експорт зупинили.

Голова Укренерго Володимир Кудрицький в ефірі національного телемарафону Єдині новини наголосив, що електроенергію експортують до Польщі та Молдови. Також у найближчих планах – відкрити третій напрямок – у Словаччину.

– Щодо грошей від експорту, то ми говоримо про десятки мільйонів доларів на місяць. Цей ресурс потрібний енергосистемі, щоб частково фінансувати відновлення інфраструктури до наступної зими. Ну й, звісно, Україна має займати своє природнє місце на енергетичному ринку після об’єднання енергосистем. Україна повинна стати одним із ключових постачальників чистої, дешевої електроенергії на європейський ринок, – наголосив Володимир Кудрицький.

Експерт наголошує, що в України є перспективи експорту електроенергії, хоча за найнижчою ціною.

За словами Святослава Павлюка, країни Євросоюзу за два місяці минулого року експортували з Китаю сонячних панелей, які за обсягом можуть покрити майже половину енергетики з України.

Щодо експорту електрики за кордон, то експерт зазначає, що він діятиме приблизно до жовтня, бо є активність сонця. Завдяки цьому Україна має надлишок електроенергії.

– Взимку ми матимемо знову дефіцит. Тож доведеться повертатися до теплових та атомних станцій. Ми не експортуємо рівним графіком – ми експортуємо надлишки, – заявив Святослав Павлюк.

Він нагадав, що Україна через війну втратила третину енергосистеми, адже найбільша Запорізька АЕС перебуває під контролем російських військ. Так само Запорізька теплова електростанція в Енергодарі не працює на нашу енергосистему.

На сході України кілька станцій також не працюють, розбито багато високовольтних електроліній – їх так і не підняли.

У підсумку Святослав Павлюк зауважив, зараз дуже складно прогнозувати, що нині Україні дасть експорт електроенергії.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.