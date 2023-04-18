Українські пенсіонери за кордоном зможуть отримувати гроші через міжнародні перекази

Українські пенсіонери, які тимчасово проживають за кордоном, зможуть отримувати пенсію міжнародними переказами через Укрпошту.

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Мінсоцполітики розробило постанову за результатами нарад з обговорення проблемних питань українських громадян, які знайшли тимчасовий прихисток у Польщі.

Йдеться про відновлення виплат для українських громадян за кордоном, які раніше отримували пенсію готівковими коштами.

Відтепер виплати можна буде отримувати у відділенні пошти за кордоном (за наявності технічної можливості в АТ Укрпошта здійснювати переказ коштів у країну перебування).

Зазначена категорія пенсіонерів за кордоном зможе відновити отримання пенсії шляхом надсилання заяви поштою в порядку, визначеному Пенсійним фондом України.

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