Українські пенсіонери за кордоном зможуть отримувати гроші через міжнародні перекази
Українські пенсіонери, які тимчасово проживають за кордоном, зможуть отримувати пенсію міжнародними переказами через Укрпошту.
Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Мінсоцполітики розробило постанову за результатами нарад з обговорення проблемних питань українських громадян, які знайшли тимчасовий прихисток у Польщі.
Йдеться про відновлення виплат для українських громадян за кордоном, які раніше отримували пенсію готівковими коштами.
Відтепер виплати можна буде отримувати у відділенні пошти за кордоном (за наявності технічної можливості в АТ Укрпошта здійснювати переказ коштів у країну перебування).
Зазначена категорія пенсіонерів за кордоном зможе відновити отримання пенсії шляхом надсилання заяви поштою в порядку, визначеному Пенсійним фондом України.