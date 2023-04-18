Українські військові на Бахмутському напрямку отримали дрони та тепловізор від компанії Бренвель
Волинське підприємство Бренвель передало підрозділам ЗСУ на передову сучасний тепловізор та чергову партію дронів. Про це йдеться на сайті компанії.
– Нещодавно отримали черговий запит від українських військових із Бахмутського напрямку щодо потреби в сучасному тепловізорі. І ось вже захисники зі взводу Вовча зграя (3 ОШБ) уміло відбивають ворога за допомогою цього пристрою, – розповідають в компанії.
Директор ТОВ Бренвель Сергій Андросюк також повідомив, що днями військові 24 штурмового батальйону Айдар отримали один із дронів, які компанія відправила на передову.
– Допомога українській армії та збереження життів військових дуже важливі та необхідні. Про це потрібно пам’ятати завжди. Деякі наші працівники також зараз захищають Україну в лавах ЗСУ. Дрони, як очі в небі, допомагають зберегти життя наших захисників. Ми продовжуватимемо допомагати до перемоги України, – наголосив директор компанії Бренвель.
Своєю чергою, військові записали відео з подякою за допомогу.
Як повідомив Сергій Андросюк, це не перша і не остання допомога, яку компанія Бренвель за ініціативи всіх її працівників відправляє на фронт.
– Дякуючи нашим військовим та протиповітряній обороні, бізнес в Україні може продовжувати працювати. Ми, як соціально відповідальне підприємство, яке чесно працює, робимо свій внесок у перемогу України, підтримуючи економіку країни, допомагаючи армії.
Допомагаємо ще з 2014 року, а від початку повномасштабного вторгнення країни-терориста в Україну вже передали одну партію дронів і продукцію нашого підприємства – дошки та піддони для бліндажів. Також на різдвяні свята організували благодійний захід для дітей Ковельського району, чиї батьки загинули під час захисту України. Ми робимо це все від щирого серця, – зазначив Андросюк.
Нагадуйте собі щодня про повагу, вдячність та приязнь до захисників, бо саме завдяки їм ми зранку п’ємо каву в мирному Києві, відправляємо малечу в дитсадок і радіємо весні… Хтось за наші радісні моменти віддав своє життя, а хтось дозволяє собі хамство на адресу українських воїнів. На щастя, таких небагато, але, на жаль – вони є.Тетяна Наконечна