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Економіка
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Євро впало в ціні: скільки коштує валюта в Україні 19 квітня

Євро впало в ціні: скільки коштує валюта в Україні 19 квітня
Фото: Depositphotos

У середу, 19 квітня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 40,11 грн/€1. Вчора євро коштувало на 3 копійки дорожче.

Курс американського долара не змінювався від липня минулого року, він коштує 36,57 грн/$1.

В обмінниках українських банків вартість валюти різниться.

Який курс валют в банках України 19.04.2023:

Курс валют у Приватбанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 40,4 41,4
Долар 37,35 37,85

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 40,65 41,60
Долар 37,55 38,45

Курс валют у Монобанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 40,20 41,35
Долар 36,65 37,44

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 40,80 41,80
Долар 37,40 38,00

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 40,70 41,60
Долар 37,50 38,15

Експерти прогнозують, що у 2023 році курс долара перевищить позначку у 50 грн.

Джерело: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

євро, долар, Курс валют
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