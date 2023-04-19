Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
Євро впало в ціні: скільки коштує валюта в Україні 19 квітня
У середу, 19 квітня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 40,11 грн/€1. Вчора євро коштувало на 3 копійки дорожче.
Курс американського долара не змінювався від липня минулого року, він коштує 36,57 грн/$1.
В обмінниках українських банків вартість валюти різниться.
Який курс валют в банках України 19.04.2023:
Курс валют у Приватбанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40,4
|41,4
|Долар
|37,35
|37,85
Курс валют в Ощадбанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40,65
|41,60
|Долар
|37,55
|38,45
Курс валют у Монобанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40,20
|41,35
|Долар
|36,65
|37,44
Курс валют у Райффайзен банку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40,80
|41,80
|Долар
|37,40
|38,00
Курс валют в УкрСиббанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40,70
|41,60
|Долар
|37,50
|38,15
Експерти прогнозують, що у 2023 році курс долара перевищить позначку у 50 грн.
Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк
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