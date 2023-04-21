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Економіка
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Нацбанк пом’якшує обмеження на готівковому валютному ринку: що зміниться

Курс валют, долари
Фото: Depositphotos

З 21 квітня комерційні банки при розрахунку обсягу готівкової іноземної валюти, яку вони можуть продати на валютному ринку, враховуватимуть не 100%, а 120% обсягу купівлі безготівкової валюти у населення, починаючи з 13 квітня 2022 року.

– Національний банк послідовно робить кроки щодо мінімізації множини валютних курсів. Це сприяє підвищенню стійкості валютного ринку та покращенню курсових очікувань. З цією ж метою НБУ розширює можливості банків здійснювати угоди щодо продажу готівкової іноземної валюти населенню, – пояснив Нацбанк.

Зазначається, що відповідні зміни спрямовані на збереження сприятливої ситуації на валютному ринку.

НБУ уточнив, що дані зміни закріплені ухвалою №53 від 20 квітня.

До речі, раніше повідомлялось, що ситуація на валютному ринку України покращилась , на це є низка причин.

Валюта, Нацбанк, НБУ
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