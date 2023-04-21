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Економіка
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Нічна атака ворожих Shahed не вплинула на роботу енергосистеми – Укренерго

енергетика електрика світло
Фото: Pixabay

Нічна атака дронів росіян 21 квітня не мала жодних наслідків для енергосистеми України.

Про це повідомляють в Укренерго.

Потрапляння безпілотників в інфраструктурні об’єкти не призвело до необхідності обмеження електропостачання.

Станом на 21 квітня виробництво електроенергії повністю забезпечує потребу споживачів. В енергосистемі зберігається достатній резерв потужності.

В Україні працюють всі види електрогенерації.

Гідроелектростанції працюють цілодобово, а для мінімізації наслідків повені проводять контрольовані скиди води на Дніпрі та Дністрі.

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Також триває експорт електроенергії у Польщу та Молдову. Продовжується незначний імпорт зі Словаччини.

Ситуація з енергопостачанням вздовж лінії фронту залишається досить складною. Так, напередодні окупанти вкотре обстріляли розподільчі мережі на Донеччині.

Зранку повідомлялося, що зафіксовано влучання в об’єкт цивільної інфраструктури в Полтавському районі, а також в інфраструктурний об’єкт у Вінницькій області.

На підльоті до Києва усі ворожі дрони знищили.

Безпілотники, Дрони, Укренерго
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