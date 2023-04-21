Нічна атака ворожих Shahed не вплинула на роботу енергосистеми – Укренерго
Нічна атака дронів росіян 21 квітня не мала жодних наслідків для енергосистеми України.
Про це повідомляють в Укренерго.
Потрапляння безпілотників в інфраструктурні об’єкти не призвело до необхідності обмеження електропостачання.
Станом на 21 квітня виробництво електроенергії повністю забезпечує потребу споживачів. В енергосистемі зберігається достатній резерв потужності.
В Україні працюють всі види електрогенерації.
Гідроелектростанції працюють цілодобово, а для мінімізації наслідків повені проводять контрольовані скиди води на Дніпрі та Дністрі.
Також триває експорт електроенергії у Польщу та Молдову. Продовжується незначний імпорт зі Словаччини.
Ситуація з енергопостачанням вздовж лінії фронту залишається досить складною. Так, напередодні окупанти вкотре обстріляли розподільчі мережі на Донеччині.
Зранку повідомлялося, що зафіксовано влучання в об’єкт цивільної інфраструктури в Полтавському районі, а також в інфраструктурний об’єкт у Вінницькій області.
На підльоті до Києва усі ворожі дрони знищили.