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Економіка
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Перед вихідними долар та євро здорожчали: курс валют в Україні 21 квітня

євро

Сьогодні, 21 квітня, Національний банк України підвищив курс євро – до 40,06 грн. Днем раніше євровалюта коштувала 39,96 грн.

Офіційний курс долара залишається на позначці 36,56 грн.

Який курс валют в банках України 21.04.2023:

Курс валют в Україні на 21.04.2023: скільки коштує долар і євро

Курс валют у Приватбанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 40,65 41,65
Долар 37,45 37,95

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 41,00 42,00
Долар 37,90 38,90

Курс валют у Монобанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 40,20 41,35
Долар 36,65 37,44

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 41,20 42,00
Долар 37,90 38,40

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 40,85 41,75
Долар 37,55 38,20
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Джерело: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

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