Курс валют в Україні на 21.04.2023: скільки коштує долар і євро

Три снаряди в ціль: як бійці на Бахмутському напрямку нищать ворогів

Нещадно нищити ворога на Бахмутському напрямку українським захисникам допомагає західне озброєння. Британські гармати L-119 надійшли до нас ще наприкінці літа.

18 Квітня, 17:19

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