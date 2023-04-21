Курс валют в Україні на 21.04.2023: скільки коштує долар і євро

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Перед вихідними долар та євро здорожчали: курс валют в Україні 21 квітня
Сьогодні, 21 квітня, Національний банк України підвищив курс євро – до 40,06 грн. Днем раніше євровалюта коштувала 39,96 грн.
Офіційний курс долара залишається на позначці 36,56 грн.
Який курс валют в банках України 21.04.2023:
Курс валют у Приватбанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40,65
|41,65
|Долар
|37,45
|37,95
Курс валют в Ощадбанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|41,00
|42,00
|Долар
|37,90
|38,90
Курс валют у Монобанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40,20
|41,35
|Долар
|36,65
|37,44
Курс валют у Райффайзен банку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|41,20
|42,00
|Долар
|37,90
|38,40
Курс валют в УкрСиббанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40,85
|41,75
|Долар
|37,55
|38,20
Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.