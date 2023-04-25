Курс валют в Україні на 25.04.2023: скільки коштує долар і євро

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Економіка
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Євро в обмінниках продовжує дорожчати: курс валют в Україні 25 квітня

курс долара
Фото: Pixabay

Сьогодні, 25 квітня, Національний банк України трохи підвищив курс євро – до 40,22 грн. Днем раніше курс євро становив 40,15 грн.

Офіційний курс долара залишається стабільним – 36,56 грн.

Який курс валют в банках України 25.04.2023:

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Курс валют у Приватбанку:

Валюта купівля продаж
Євро 40,70 41,70
Долар 37,40 37,90

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта купівля продаж
Євро 41,00 42,00
Долар 37,75 38,80

Курс валют у Монобанку:

Валюта купівля продаж
Євро 40,20 41,45
Долар 36,65 37,44

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта купівля продаж
Євро 41,20 41,70
Долар 37,70 38,20

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта купівля продаж
Євро 41,00 42,00
Долар 37,70 38,35
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Джерело: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

Долар-гривня, Курс валют в Україні, Курс долара
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