Курс валют в Україні на 25.04.2023: скільки коштує долар і євро

Сьогодні, 25 квітня, Національний банк України трохи підвищив курс євро – до 40,22 грн. Днем раніше курс євро становив 40,15 грн.

Офіційний курс долара залишається стабільним – 36,56 грн.

Який курс валют в банках України 25.04.2023:

Курс валют у Приватбанку:

Валюта купівля продаж Євро 40,70 41,70 Долар 37,40 37,90

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта купівля продаж Євро 41,00 42,00 Долар 37,75 38,80

Курс валют у Монобанку:

Валюта купівля продаж Євро 40,20 41,45 Долар 36,65 37,44

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта купівля продаж Євро 41,20 41,70 Долар 37,70 38,20

Курс валют в УкрСиббанку:

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