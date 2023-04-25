Курс валют в Україні на 25.04.2023: скільки коштує долар і євро

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Євро в обмінниках продовжує дорожчати: курс валют в Україні 25 квітня
Сьогодні, 25 квітня, Національний банк України трохи підвищив курс євро – до 40,22 грн. Днем раніше курс євро становив 40,15 грн.
Офіційний курс долара залишається стабільним – 36,56 грн.
Який курс валют в банках України 25.04.2023:
Курс валют у Приватбанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|40,70
|41,70
|Долар
|37,40
|37,90
Курс валют в Ощадбанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|41,00
|42,00
|Долар
|37,75
|38,80
Курс валют у Монобанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|40,20
|41,45
|Долар
|36,65
|37,44
Курс валют у Райффайзен банку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|41,20
|41,70
|Долар
|37,70
|38,20
Курс валют в УкрСиббанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|41,00
|42,00
|Долар
|37,70
|38,35
Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.