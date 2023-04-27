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Економіка
Владислава Ткаченко, редакторка стрічки

Благодійний Фонд Альони Лебедєвої передав ЗСУ девʼяту автівку

Благодійний Фонд Альони Лебедєвої передав ЗСУ девʼяту автівку

Благодійний Фонд Альони Лебедєвої Аурум передав чергову, дев’яту автівку Pick-Up Mitsubishi із повним приводом на фронт.

– Цього разу все відбувалося дуже динамічно. Річ у тім, що ми передавали ящики для набоїв та допомагали з ремонтом машини для військових, які раніше брали участь в операції на острові Зміїний. Під час ремонту виявилося, що ця машина навряд чи переживе умови фронту.

А напередодні нам запропонували викупити гарну автівку, яка була у Броварах. Тож ми вирішили діяти і протягом місяця допомогли військовим із новою машиною. Я дуже щаслива, коли нам вдається швидко закривати потреби тих, хто до нас звертається по допомогу, адже час сьогодні має ціну чийогось життя, – розповідає директор фонду Регіна Попова.

За словами Регіни Попової, разом із Львівським оборонним кластером, благодійники закупили й передали на Харківщину легкі бронежилети для жінок-військових.

– На жаль, питання спорядження для жінок-військових залишається дуже актуальним і досі невирішеним. Носити стандартну плитоноску дуже важко, оскільки вона важить до 25 кг, на відміну від легкої пʼятикілограмової, тож намагаємося допомагати, закриваючи цю потребу під запити, – додала Попова.

Нагадуємо, що у лютому Благодійний фонд Аурум передав дві автівки військовим на Донецький напрямок.

Як зазначалося раніше, власниця Аурум Груп Альона Лебедєва заснувала благодійний фонд у Брюсселі, який допомагатиме українським дітям, що постраждали від війни та потребують реабілітації у клініках Європи.

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Фото: Aurum Group

бізнес в Україні, Війна в Україні, ЗСУ
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