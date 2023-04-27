Благодійний Фонд Альони Лебедєвої передав ЗСУ девʼяту автівку

Благодійний Фонд Альони Лебедєвої Аурум передав чергову, дев’яту автівку Pick-Up Mitsubishi із повним приводом на фронт.

– Цього разу все відбувалося дуже динамічно. Річ у тім, що ми передавали ящики для набоїв та допомагали з ремонтом машини для військових, які раніше брали участь в операції на острові Зміїний. Під час ремонту виявилося, що ця машина навряд чи переживе умови фронту. А напередодні нам запропонували викупити гарну автівку, яка була у Броварах. Тож ми вирішили діяти і протягом місяця допомогли військовим із новою машиною. Я дуже щаслива, коли нам вдається швидко закривати потреби тих, хто до нас звертається по допомогу, адже час сьогодні має ціну чийогось життя, – розповідає директор фонду Регіна Попова.

За словами Регіни Попової, разом із Львівським оборонним кластером, благодійники закупили й передали на Харківщину легкі бронежилети для жінок-військових.

– На жаль, питання спорядження для жінок-військових залишається дуже актуальним і досі невирішеним. Носити стандартну плитоноску дуже важко, оскільки вона важить до 25 кг, на відміну від легкої пʼятикілограмової, тож намагаємося допомагати, закриваючи цю потребу під запити, – додала Попова.

Нагадуємо, що у лютому Благодійний фонд Аурум передав дві автівки військовим на Донецький напрямок.

Як зазначалося раніше, власниця Аурум Груп Альона Лебедєва заснувала благодійний фонд у Брюсселі, який допомагатиме українським дітям, що постраждали від війни та потребують реабілітації у клініках Європи.

Фото: Aurum Group

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.