Сполучені Штати Америки надали Україні черговий грант у розмірі $1,25 млрд. Грантові кошти надійшли до українського держбюджету в п’ятницю, 28 квітня.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства фінансів України.

Наша держава отримала додаткове фінансування через Цільовий фонд Світового банку у рамках проєкту Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого держуправління в Україні (PEACE).

Кошти від США спрямують на соціальні видатки:

виплати пенсій;

фінансування зарплат працівників охорони здоров’я;

на окремі програми державної соціальної допомоги (йдеться про виплати ВПО – внутрішньо переміщеним особам);

на виплати співробітникам ДСНС.

Як наголосив міністр фінансів Сергій Марченко, допомога від США та Світового банку під час повномасштабної війни дозволяє українському уряду фінансувати першочергові соціальні видатки.

– Водночас допомога у формі грантів не збільшує боргове навантаження та сприяє стабілізації фінансової системи, – додав він.

Від початку повномасштабної російської агресії Сполучені Штати надали Україні близько $16,7 млрд у формі грантів.

Крім того, наша держава наразі впроваджує спільний з Міжнародним банком реконструкції та розвитку (МБРР) та Міжнародною асоціацією розвитку (МАР) проєкт у сфері стійкості державного управління. Йдеться про загальну суму в $16,5 млрд та €1,4 млрд.

Наприкінці лютого Світовий банк оголосив про виділення для України пакету допомоги в розмірі $2,5 млрд. Кошти планували спрямувати на підтримку охорони здоров’я, шкіл, виплату пенсій і допомогу внутрішньо переміщеним особам.

Джерело : Мінфін

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