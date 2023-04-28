Курс валют в Україні на 28.04.2023: скільки коштує долар і євро

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Економіка
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Євро та долар в обмінниках здорожчали: курс валют на 28 квітня

курс євро
Фото: Pexels

Сьогодні, 28 квітня, Національний банк України офіційний курс європейської валюти встановив на рівні 40,34 грн, що на 5 коп. менше, ніж днем раніше.

Курс американського долара стабільний – 36,56 грн.

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Курс валют у Приватбанку:

Валюта купівля продаж
Євро 40,60 41,60
Долар 37,22 37,72

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта купівля продаж
Євро 40,70 41,70
Долар 37,45 38,60

Курс валют у Монобанку:

Валюта купівля продаж
Євро 40,25 41,45
Долар 36,65 37,44

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта купівля продаж
Євро 41,10 41,90
Долар 37,40 38,10

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта купівля продаж
Євро 41,00 41,90
Долар 37,40 38,00
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Джерело: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

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