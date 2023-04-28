Курс валют в Україні на 28.04.2023: скільки коштує долар і євро

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Євро та долар в обмінниках здорожчали: курс валют на 28 квітня
Сьогодні, 28 квітня, Національний банк України офіційний курс європейської валюти встановив на рівні 40,34 грн, що на 5 коп. менше, ніж днем раніше.
Курс американського долара стабільний – 36,56 грн.
Який курс валют в банках України 28.04.2023:
Курс валют у Приватбанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|40,60
|41,60
|Долар
|37,22
|37,72
Курс валют в Ощадбанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|40,70
|41,70
|Долар
|37,45
|38,60
Курс валют у Монобанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|40,25
|41,45
|Долар
|36,65
|37,44
Курс валют у Райффайзен банку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|41,10
|41,90
|Долар
|37,40
|38,10
Курс валют в УкрСиббанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|41,00
|41,90
|Долар
|37,40
|38,00
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Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк
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