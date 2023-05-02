Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Євро знову пішло вгору: скільки коштує валюта в Україні 2 травня
У вівторок, 2 травня, Нацбанк встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 40,27 13 грн/€1. Це на 14 копійок більше, ніж вчора.
Курс долара не змінювався від липня 2022 року, він становить 36,57 грн/$1.
Який курс валют в банках України 02.05.2023:
Курс валют у Приватбанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40,55
|41,55
|Долар
|37,15
|37,65
Курс валют в Ощадбанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40,70
|41,65
|Долар
|37,50
|38,55
Курс валют у Монобанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|38,95
|40,04
|Долар
|36,65
|37,44
Курс валют у Райффайзен банку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|41,20
|41,65
|Долар
|37,40
|37,90
Курс валют в УкрСиббанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|41,00
|41,90
|Долар
|37,50
|38,10
В обмінниках українських банків курс долара коливається у межах 37,70-37,80 грн/$1, євро в середньому коштує 41,35-41,50 грн.
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Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк
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