У вівторок, 2 травня, Нацбанк встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 40,27 13 грн/€1. Це на 14 копійок більше, ніж вчора.

Курс долара не змінювався від липня 2022 року, він становить 36,57 грн/$1.

Який курс валют в банках України 02.05.2023:

Курс валют у Приватбанку:

Валюта Купівля Продаж Євро 40,55 41,55 Долар 37,15 37,65

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта Купівля Продаж Євро 40,70 41,65 Долар 37,50 38,55

Курс валют у Монобанку:

Валюта Купівля Продаж Євро 38,95 40,04 Долар 36,65 37,44

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта Купівля Продаж Євро 41,20 41,65 Долар 37,40 37,90

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта Купівля Продаж Євро 41,00 41,90 Долар 37,50 38,10

В обмінниках українських банків курс долара коливається у межах 37,70-37,80 грн/$1, євро в середньому коштує 41,35-41,50 грн.

Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк

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