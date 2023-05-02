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Економіка
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Євро знову пішло вгору: скільки коштує валюта в Україні 2 травня

Євро знову пішло вгору: скільки коштує валюта в Україні 2 травня
Фото: Depositphotos

У вівторок, 2 травня, Нацбанк встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 40,27 13 грн/€1. Це на 14 копійок більше, ніж вчора.

Курс долара не змінювався від липня 2022 року, він становить 36,57 грн/$1.

Який курс валют в банках України 02.05.2023:

Курс валют у Приватбанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 40,55 41,55
Долар 37,15 37,65

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 40,70 41,65
Долар 37,50 38,55

Курс валют у Монобанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 38,95 40,04
Долар 36,65 37,44

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 41,20 41,65
Долар 37,40 37,90

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 41,00 41,90
Долар 37,50 38,10

В обмінниках українських банків курс долара коливається у межах 37,70-37,80 грн/$1, євро в середньому коштує 41,35-41,50 грн.

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Джерело: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

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