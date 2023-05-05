Попит на іноземну валюту зросте: яким буде курс у найближчі два місяці

У травні й червні зросте попит на іноземну валюту, проте значних курсових змін очікувати не варто.

Про це під час брифінгу заявила голова ради Незалежної асоціації банків України Олена Коробкова.

За її словами, на подальше помірне зростання валюти може вплинути повернення до довоєнної системи оподаткування пального.

– Повернення до довоєнної системи оподаткування пального призведе до інтенсивнішого імпорту пального в Україні за так званими старими цінами, що активізує попит на іноземну валюту в травні та червні. Проте не варто очікувати значних курсових змін. У найближчій перспективі НБУ й надалі дотримуватиметься режиму фіксованого офіційного обмінного курсу, – сказала вона.

Коробкова додала, що діапазон курсу гривня-долар на готівковому ринку на найближчі два місяці становитиме 38-40 грн за долар.

Фото: Укрінформ

Джерело : Укрінформ

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