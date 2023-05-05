У НБУ спрогнозували, коли та як зростатимуть зарплати українців

Національний банк України прогнозує, що середня номінальна зарплата в країні у 2023 році зросте на 21,9%, а реальна (з урахуванням інфляції) – на 3,7%.

Про це йдеться в Інфляційному звіті НБУ за квітень 2023 року.

У звіті наголошується, що фінансовий стан домогосподарств у I кварталі 2023 року залишався складним, проте доходи населення поступово зростатимуть разом з активізацією економічної діяльності.

У 2022 році середня номінальна зарплата зросла на 5,9% (реальна – скоротилася на 11,8%), що краще за попередні оцінки НБУ. Зросли зарплати медиків на початку 2022 року, а також у секторі держуправління та оборони. Зросли виплати в ІТ та фінансовій і страховій діяльності.

Проте у виробничих секторах та секторах послуг номінальні зарплати знизилися.

У I кварталі 2023 року фінансовий стан домогосподарств залишався складним. Основним чинником зменшення доходів стало скорочення економічної діяльності через дефіцит електроенергії. Саме перебої з електрикою стали однією з причин скорочення працівників і їхніх зарплат.

У звіті НБУ наголошується, що після падіння у 2023 році очікується зростання реальних заробітних плат. Основним чинником стане збільшення попиту на робочу силу, м’яка фіскальна політика тощо.

НБУ прогнозує, що у 2024 році номінальні зарплати зростуть на 19,2%, реальні – на 5,7%, у 2025 році номінальні на 12,4%, реальні – на 4,3%.

Раніше повідомлялося, що українські біженці та економічні мігранти дедалі частіше обирають роботу в Румунії – для людей привабливі умови працевлаштування та розвитку місцевої економіки.

Джерело : НБУ

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