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Економіка
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Євро у вівторок підскочило: курс валют в Україні на 9 травня

євро валюта
Фото: Pixabay

Сьогодні, 9 травня, Національний банк України підвищив офіційний курс європейської валюти до 40,34 грн. Напередодні євро коштувало на 8 коп. дешевше – 40,26 грн.

Курс долара від НБУ досі залишається на рівні 36,56 грн.

Який курс валют в банках України 09.05.2023:

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Курс валют у Приватбанку:

Валюта купівля продаж
Євро 40,50 41,50
Долар 37,02 37,52

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта купівля продаж
Євро 40,70 41,60
Долар 37,30 38,30

Курс валют у Монобанку:

Валюта купівля продаж
Євро 40,25 41,45
Долар 36,65 37,44

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта купівля продаж
Євро 41,00 41,60
Долар 37,30 37,65

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта купівля продаж
Євро 41,00 41,90
Долар 37,30 37,90
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Джерело: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

євро, Курс валют в Україні, Курс долара, НБУ, Ощадбанк, ПриватБанк
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