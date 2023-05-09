Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Євро у вівторок підскочило: курс валют в Україні на 9 травня
Сьогодні, 9 травня, Національний банк України підвищив офіційний курс європейської валюти до 40,34 грн. Напередодні євро коштувало на 8 коп. дешевше – 40,26 грн.
Курс долара від НБУ досі залишається на рівні 36,56 грн.
Який курс валют в банках України 09.05.2023:
Курс валют у Приватбанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|40,50
|41,50
|Долар
|37,02
|37,52
Курс валют в Ощадбанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|40,70
|41,60
|Долар
|37,30
|38,30
Курс валют у Монобанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|40,25
|41,45
|Долар
|36,65
|37,44
Курс валют у Райффайзен банку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|41,00
|41,60
|Долар
|37,30
|37,65
Курс валют в УкрСиббанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|41,00
|41,90
|Долар
|37,30
|37,90
Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк
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