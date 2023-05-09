Євро у вівторок підскочило: курс валют в Україні на 9 травня

Чорна сторона перемоги – це горе і величезні втрати: День пам’яті та примирення в історії

8 травня в Україні – День пам'яті та примирення, саме 8 травня 1945 року гітлерівська Німеччина капітулювала. Президент Володимир Зеленський запропонував парламенту остаточно встановити цю дату, а не 9 травня, Днем пам'яті та перемоги над нацизмом.

8 Травня, 23:58

•