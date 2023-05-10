Олександр Кацуба: Нічого смертельного в бізнесі з друзями немає, та є одне але

Олександр Кацуба – співвласник, партнер і консультант у декількох незалежних бізнесах: мікрокредитування в чотирьох країнах, автомобільні видавництва АвтоЦентр та АвтоБазар, а також сімейний бізнес у Харкові.

Крім позитивного досвіду, вистачало і негативного. Про свої підходи до побудови бізнес-партнерства він розповів нам в інтерв’ю.

– Чому ви розійшлися з вашим першим партнером у мікрокредитуванні?

– Ми не зійшлися в підходах до управління бізнесом. Я не можу сказати що він був некомпетентний або ледачий. Розумний хлопець, іноземна освіта, досвідчений на ринку. Він запускає схожий бізнес у Латвії, і вирішив спробувати створити аналогічну компанію в Україні.

Ми запустилися під брендом Кредит365. Частки були приблизно рівні. У перший рік бізнесом керував він. У 2014-му я пішов з нафтогазового сектору – став більше занурюватися. Після першого року динаміка розвитку бізнесу була жахливою.

– У чому причина такої динаміки, якщо кваліфікації йому вистачало?

– У мікроменеджменті. Він не довіряв нашим українським співробітникам і особисто затверджував всі кредитні угоди. Те, що у нас зараз робить комп’ютер в автоматичному режимі після роботи алгоритму, він робив вручну, зі свого особистого комп’ютера, ввечері після роботи.

Це призводило до того, що прийняття рішень і їхнє затвердження затягувалося. А клієнт приходить до нас, щоб оперативно отримати невелику позику за 5 хв на касі супермаркету умовно, оперативно його повернути і потім, в разі необхідності, повернутися ще раз. А такий стиль мікроменеджменту все вбиває.

– Він відмовився передати управління бізнесом тобі, тому ви розійшлися?

– Так. Ми довго вели переговори про формат, але в підсумку я просто погодився продати свою частку. Після чого ми перезапустилися з новим партнером і менеджерами. Зараз працюємо в чотирьох країнах і я дуже задоволений цією співпрацею.

– Чому ми перезапустилися?

– Я консультант з питань краси в українському бізнесі. Акціонер де-факто нашого мікрокредитного бізнесу в Україні – моя мати. Враховуючи, що все, чим володіє наша сім’я, ніколи не сприймалося за принципом “це – моє, це – твоє” і ніколи не було жодних конфліктів навколо володіння активами, така конфігурація – оптимальна для нас. Наш партнер Роман вже 8 років із нами працює і конфліктів у нас немає.

– Після досвіду невдалого партнерства в мікрокредитуванні ви виробили якийсь загальний звіт правил?

– Так. Він взяв з нас обіцянку ніколи більше не виступати ментором на всіляких конференціях на кшталт “зростання для юних бізнесменів”. Рома любив багато й часто публічно виступати. Він теж обмежив цю активність.

А загалом у нас є принципова домовленість: у разі виникнення будь-яких підозр, ми маємо право вимагати один в одного пройти поліграф. Та поки що ніхто з нас не скористався цим правом.

– Із 2020 року вашим партнером став Сергій Тігіпко. Як вам досвід партнерства з таким великим бізнесменом?

– Були ті, хто попереджав, що таке партнерство несе ризики. Тиску з боку великої компанії або недружнього поглинання. Але за три роки партнерства ми не відчули нічого схожого.

Пройшли коронавірус, рік вже працюємо під час війни – жодних проблем. Ми продовжуємо працювати та проходити усі складні моменти разом. Обговорюємо ключові рішення. Ходимо радитися, ділимо дивіденди. Ми від цього партнерства насправді отримали набагато більше, ніж очікували.

– В якому сенсі?

– Неоціненний досвід фінансової групи, яка вже понад 20 років на ринку. Ми навчилися працювати на ринку облігацій, навчилися резервування й управління ризиками, якість нашого кредитного портфеля значно зросла.

– Наскільки Тігіпко жорсткий у переговорах?

– Він конструктивно жорсткий. Коли тільки велися переговори про покупки частки в нашій компанії (в результаті ми продали 20% за $3 млн), вперше ми не зійшлися на ціні. Він торгувався, але без перегинів. Ми перервали переговори. Він ще якийсь час стежив за нашою динамікою.

Побачив, що ми йдемо чітко за своїм планом, згідно з усіма показниками. І повернувся з пропозицією до переговорів. Запитав, скільки ми хочемо. Ми озвучили ту ж суму на тих самих умовах. Цього разу він погодився.

– Як ви керуєте вашими автомобільними видавництвами? (ґз 2021 року Олександр Кацуба володіє двома найбільшими автомобільними виданнями України – АвтоЦентром і АвтоБазаром. – Ред.)

– Шляхом максимального делегування. Ми розглядали цю інвестицію як потенційну можливість створити інформаційний майданчик для майбутнього лізингового бізнесу на ринку легкових автомобілів.

Через війну ці плани довелося згорнути, але ми разом із колективами та новими керівниками цих двох видань зібралися та обговорили стратегію розвитку. Ми розуміли, що ринок авто радикально змінить війна. І тому переорієнтувалися на “вторинку”, якщо можна так сказати, і на ринок запчастин.

Визначивши нові акценти, ми надали колективам максимальну автономію. Це дві молоді команди, які розуміють що їхні доходи залежать від результатів видань. І вони обидві зараз приносять прибуток.

Краще делегувати управління тим бізнесом, в якому у тебе не вистачає об’єктивної експертизи тим, у кого вона є. Я не видавець. Але довіряю компетентним людям.

– Які б загальні поради ви дали б тим, хто робить перші кроки в бізнесі? Як вибудувати ефективне бізнес-партнерство?

– Перше та найголовніше – домовляйтеся про все на березі. Це дуже складно зробити з першого разу. Не думаю, що без помилок і невдач можна відразу знайти собі ідеальних бізнес-компаньйонів чи вибрати менеджмент.

Але ви в будь-якому разі повинні максимально чітко все проговорити: те як ділити прибутки, як покривати збитки, хто яку участь бере в затвердженні рішень.

– А що ще?

– Не накопичуйте проблеми в голові. Якщо вас щось турбує або викликає підозри, незадоволені рішеннями чи комунікаціями – говоріть усе і намагайтеся розв’язувати проблему доти, як вона розростеться в ракову пухлину.

Саме тому важливий елемент ефективного і надійного партнерства – ваша емоційна та ціннісна сумісність.

– Щоб не повбивали один одного в процесі?

– Не зовсім. Щоб під час виникнення конфліктних ситуацій, ви могли дивитися на них хоча б із загальними установками.

Наприклад, коли вас кидає постачальник або клієнт, слід почати розробляти план розв’язання проблеми, а не звинувачувати один одного чи менеджмент в ситуації, що склалася.

Або щоб не виникали чвари у дрібницях. Коротко кажучи, дуже важливо, щоб обидва партнери розуміли один одного і цінували якості один одного.

– Дуже схоже на поради, як побудувати міцний шлюб.

– Це дуже різні речі, але з партнерами по бізнесу, якщо все складеться вдало, ви теж проводите разом багато років. І це вимагає відповідальної роботи всіх, хто в цьому бере участь. А розійтися, як і розлучитися, коштує дуже дорого – і часто збитки для обох сторін.

– Чи буде порада – не заводити бізнес із друзями або родичами?

– Ні, не буде. Ми побудували успішний сімейний бізнес. Із більшістю моїх партнерів у нас міцні дружні стосунки. Але я б радив розділяти роботу і дружбу. У бізнесі ми всі повинні підкорятися бізнес-логіці та сформованій діловій етиці. І залишатися неупередженим профі.

Якщо бізнес-справи чітко розділені з дружбою і родинними відносинами, все буде працювати. Це дійсно складне завдання, краще не ризикувати, якщо є така можливість. Але й нічого смертельного в бізнесі з друзями немає. Якщо виконано перше правило – ви про все домовилися на березі. І готові виконувати ці домовленості. Це ключове.

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