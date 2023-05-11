Ціни на продукти в Україні: чи продовжиться тенденція щодо зниження

Ціни на продукти, зокрема, на овочі та яйця, почали знижуватися, на це впливають декілька факторів.

Про це в ефірі Єдиних новин повідомив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.

– Є кілька моментів, які демонструють показники щодо цін на продукти харчування. Найголовніший – фактор інфляції, тому що в цьому сезоні вона трошки менша у порівнянні навіть з кінцем 2022 року. Фактор сезонності, якщо ми, наприклад, говоримо про яйця.

Зараз, через теплу погоду, вихід на ринок домашнього господарства та пропозиції на ринку і, відповідно, збільшення кількості поголів’я у порівнянні з активним воєнним періодом часу, коли було знищено багато птахоферм і поголів’я курей впало, відповідно зараз збільшиться пропозиція, – говорить експерт.

Ціни на овочі також продовжать знижуватися, адже тут відіграє фактор сезонності.

– Ми зараз переходимо у сезон великого попиту на овочі та великої пропозиції, яка буде все більшою з позиціями, вирощеними у відкритому ґрунті, – говорить Марчук.

Він наголосив, що українські представники на ринку овочів і так запізнилися, адже зазвичай українські тепличні господарства виходять вже наприкінці березня.

– Але через тимчасову окупацію Херсонщини, Запорізької області, які були найбільшими пропозиціями на ринку за своєю продукції, на сьогодні, після ударів по інфраструктурі енергетичній, багато хто з тепличників взагалі відмовився займатися ранніми овочами, – додає Марчук.

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