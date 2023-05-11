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Економіка
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Євро трохи впало в ціні, долар не змінився: курс валют в Україні 11 травня

євро
Фото: Pixabay

Сьогодні, 11 травня, Національний банк України трохи понизив офіційний курс євро – до 40,04 грн. Днем раніше курс європейської валюти становив 40,08 грн.

Курс долара від НБУ досі залишається на рівні 36,56 грн.

Який курс валют у банках України 11.05.2023:

Курс валют в Україні на 11.05.2023: скільки коштує долар і євро

Курс валют у Приватбанку:

Валюта купівля продаж
Євро 40,50 41,50
Долар 37,12 37,62

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта купівля продаж
Євро 40,70 41,60
Долар 37,30 38,30

Курс валют у Монобанку:

Валюта купівля продаж
Євро 40,25 41,45
Долар 36,65 37,44

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта купівля продаж
Євро 41,00 41,60
Долар 37,40 37,95

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта купівля продаж
Євро 40,90 41,80
Долар 37,35 37,95
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Джерело: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

Курс валют в Україні, Курс долара, Нацбанк, Ощадбанк, ПриватБанк
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