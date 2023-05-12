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Економіка
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Перед вихідними євро здешевшало: курс валют в Україні 12 травня

курс євро
Фото: Pixabay

Сьогодні, 12 травня, офіційний курс євро трохи впав – Національний банк України встановив його на рівні 39,97 грн. Днем раніше євро коштувало 40,04 грн.

Курс долара від НБУ досі залишається на рівні 36,56 грн.

Який курс валют у банках України 12.05.2023:

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Курс валют у Приватбанку:

Валюта купівля продаж
Євро 40,50 41,50
Долар 37,12 37,62

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта купівля продаж
Євро 40,70 41,60
Долар 37,30 38,30

Курс валют у Монобанку:

Валюта купівля продаж
Євро 40,25 41,45
Долар 36,65 37,44

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта купівля продаж
Євро 41,00 41,60
Долар 37,40 37,95

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта купівля продаж
Євро 40,90 41,80
Долар 37,35 37,95
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Джерело: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

євро, Долар-гривня, Курс валют в Україні, Курс долара
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Коригують українську артилерію та першими допомагають піхоті боротися з окупантами – це все про аеророзвідників, які 24/7 тримають у небі квадрокоптери – очі української армії. З допомогою цих технологічних пташок наші воїни не лише бачать рашистів і вдень, і вночі, а й знищують їх, скидаючи боєприпаси просто на голови окупантів.

Владислав Круглов
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