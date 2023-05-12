Перед вихідними євро здешевшало: курс валют в Україні 12 травня
Сьогодні, 12 травня, офіційний курс євро трохи впав – Національний банк України встановив його на рівні 39,97 грн. Днем раніше євро коштувало 40,04 грн.
Курс долара від НБУ досі залишається на рівні 36,56 грн.
Який курс валют у банках України 12.05.2023:
Курс валют у Приватбанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|40,50
|41,50
|Долар
|37,12
|37,62
Курс валют в Ощадбанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|40,70
|41,60
|Долар
|37,30
|38,30
Курс валют у Монобанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|40,25
|41,45
|Долар
|36,65
|37,44
Курс валют у Райффайзен банку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|41,00
|41,60
|Долар
|37,40
|37,95
Курс валют в УкрСиббанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|40,90
|41,80
|Долар
|37,35
|37,95
Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк
Коригують українську артилерію та першими допомагають піхоті боротися з окупантами – це все про аеророзвідників, які 24/7 тримають у небі квадрокоптери – очі української армії. З допомогою цих технологічних пташок наші воїни не лише бачать рашистів і вдень, і вночі, а й знищують їх, скидаючи боєприпаси просто на голови окупантів.Владислав Круглов