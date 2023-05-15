Євро за вихідні подешевшало: курс валют в Україні на 15 травня
У понеділок, 15 травня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 39,83 грн/€1. За вихідні він знизився на 14 копійок.
Курс американського долара не змінювався від липня минулого року, він становить 36,57 грн/$1.
В обмінниках українських банків вартість валюти різниться.
Який курс валют в банках України 15.05.2023:
Курс валют у Приватбанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40,3
|41,3
|Долар
|37,1
|37,6
Курс валют в Ощадбанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40,55
|41,50
|Долар
|37,25
|38,20
Курс валют у Монобанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|39,80
|41,10
|Долар
|36,65
|37,44
Курс валют у Райффайзен банку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40,60
|41,3
|Долар
|37,40
|37,90
Курс валют в УкрСиббанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40,75
|41,65
|Долар
|37,35
|37,95
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Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк
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