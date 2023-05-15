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Економіка
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Євро за вихідні подешевшало: курс валют в Україні на 15 травня

Курс валют, долари
Фото: Depositphotos

У понеділок, 15 травня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 39,83 грн/€1. За вихідні він знизився на 14 копійок.

Курс американського долара не змінювався від липня минулого року, він становить 36,57 грн/$1.

В обмінниках українських банків вартість валюти різниться.

Який курс валют в банках України 15.05.2023:

Курс валют у Приватбанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 40,3 41,3
Долар 37,1 37,6

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 40,55 41,50
Долар 37,25 38,20

Курс валют у Монобанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 39,80 41,10
Долар 36,65 37,44

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 40,60 41,3
Долар 37,40 37,90

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 40,75 41,65
Долар 37,35 37,95

Раніше експерт розповів, що відбуватиметься з доларом у травні.

Джерело: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

євро, Курс валют, Курс долара, Нацбанк
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